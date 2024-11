VLN Nieuws De ME bij een bus met Israëlische supporters van Maccabi

vandaag, 04:26 • Aangepast vandaag, 07:57 Woede in Israël over geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam

Israël stuurt twee vliegtuigen naar Amsterdam om supporters van voetbalclub Maccabi Tel Aviv op te halen. Die zijn in Amsterdam waar ze gisteren de wedstrijd tegen Ajax bijwoonden. Rond die wedstrijd en met name daarna is het tot gewelddadige incidenten gekomen met pro-Palestijnse relschoppers.

Op nog niet geverifieerde beelden op sociale media zou te zien zijn dat Maccabi-supporters door gemaskerde mannen worden achtervolgd en mishandeld. De politie heeft hierover nog niets gezegd. Een politiewoordvoerder zei aan het begin van de nacht wel tegen persbureau ANP dat er 57 arrestaties waren verricht tot aan het einde van de wedstrijd.

In Israëlische media wordt gezegd dat in Amsterdam tien Israëliërs gewond in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook gaat daar het bericht rond dat Israëliërs belaagd zijn in hun hotel. Deze mensen is geadviseerd om in hotelkamers te blijven en contact op te nemen met noodnummers in Israël.

Achtervolgd

De Israëlische ambassade in de VS publiceerde beelden waarop is te zien hoe een man die op de grond ligt wordt geschopt.

In een andere video is te zien dat een groepje mannen uit een busje stapt en iemand achtervolgt. Ze halen hem in en het slachtoffer wordt met geweld gedwongen om "Free Palestine" te roepen, wat hij doet. Ook wordt gevraagd of hij kinderen wil doden. De man biedt zijn geld aan en smeekt om genade.

Op weer andere beelden worden mensen achtervolgd door belagers die 'Free Palestine' schreeuwen; ze eisen dat de vermoedelijke Israëliërs dat ook roepen.

De politie greep op meerdere plekken in:

0:43 Politie grijpt in na wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in Amsterdam

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde vannacht al. Hij sprak nog over een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers in Amsterdam. Hij zei dat Israël twee vliegtuigen stuurt om Israëliërs in veiligheid te brengen. Schiphol laat weten dat er buiten de reguliere lijnvluchten geen andere toestellen zijn aangemeld.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat dit de historische plicht heeft om "onze mensen" te beschermen, waar ze ook zijn. Het leger wil wil medische teams meesturen en ook reddingsteams, om mensen te ontzetten die vastzitten in een hotel.

De gebeurtenissen van vannacht trekken internationaal grote aandacht. De Amerikaanse speciaal gezant voor de bestrijding van antisemitisme zegt op X dat beelden op sociale media doen denken aan een "klassieke pogrom" en trekt een vergelijking met de Kristallnacht in 1938 in Nazi-Duitsland. Die wordt morgen herdacht.

Ongeregeldheden

Rond de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi wilden pro-Palestijnse betogers protesteren bij het stadion maar burgemeester Halsema stond dat niet toe. Ze moesten op een andere plek gaan staan, een kilometer verderop. Sommige betogers probeerden alsnog naar het stadion te komen maar ze werden tegengehouden.

Voorafgaand en rond de wedstrijd kwam het desalniettemin tot confrontaties tussen pro-Palestijnse jongeren en supporters van Maccabi. Aan het begin van de nacht was dat opnieuw het geval.

AT5 schrijft dat er aan het begin van de nacht, toen de supporters van Maccabi met de metro naar het centrum waren gekomen, met stoelen is gegooid en er vernielingen zijn aangericht. De mobiele eenheid beschermde een groep Israëliërs en begeleidde hen terug naar hun hotel. Op beelden is te zien dat politieagenten met honden zijn ingezet op de Dam.

Premier Schoof zegt in een eerste reactie dat hij met afschuw van het nieuws kennis heeft genomen. Hij noemt de "antisemitische aanvallen op Israëliërs volstrekt onacceptabel". Ook zegt hij dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd.

Burgemeester Halsema heeft nog niet gereageerd.