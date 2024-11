VLN Nieuws De ME bij een bus met Israëlische supporters van Maccabi

NOS Nieuws • vandaag, 04:26 • Aangepast vandaag, 05:17 Netanyahu spreekt over 'zeer gewelddadig incident' tegen Israëliërs in Amsterdam

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt te zijn geïnformeerd over een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers in Amsterdam. Dat meldt hij vrijdag in een verklaring, schrijft persbureau Reuters.

Netanyahu meldt dat hij twee vliegtuigen stuurt om Israëliërs in veiligheid te brengen. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat er buiten de reguliere lijnvluchten geen andere toestellen zijn aangemeld.

In Amsterdam ontstond aan het begin van de nacht onrust nadat Ajax had gespeeld tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv.

Volgens de zender AT5 waren er ongeregeldheden in het centrum, het zou gaan om confrontaties tussen pro-Palestijnse jongeren en supporters van Maccabi.

Een politiewoordvoerder zei aan het begin van de nacht tegen persbureau ANP dat er 57 arrestaties waren verricht tot aan het einde van de wedstrijd.

Grimmig

Ook in de aanloop naar de wedstrijd was de situatie op sommige plekken grimmig. Er werd vuurwerk afgestoken en er waren vechtpartijen en opstootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt.

AT5 schrijft dat er aan het begin van de nacht, toen de supporters van Maccabi met de metro naar het centrum waren gekomen, met stoelen is gegooid en vernielingen zijn aangericht. De mobiele eenheid beschermde Israëliërs en begeleidde hen terug naar hun hotel. Op beelden is te zien dat politieagenten met honden zijn ingezet op de Dam.

Op sociale media gaan tal van beelden rond, ook van vóór de wedstrijd. Zo was een man te zien die in een gracht zwemt, mogelijk nadat hij erin is gegooid. Te horen is dat een omstander antisemitische scheldwoorden naar hem roept.

De Israëlische ambassade in de VS deelt beelden uit Amsterdam waarop onder meer te zien is dat een man die op de grond ligt wordt geschopt.

Eerder in de nacht sprak ook de Israëlische oud-premier Bennett zijn zorgen uit. Hij riep de Nederlandse autoriteiten op om zijn landgenoten te beschermen. Op X spreekt hij van een pogrom in Amsterdam.

Vlag

Rond de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi wilden pro-Palestijnse betogers protesteren bij het stadion maar burgemeester Halsema stond dat niet toe. Ze moesten op een andere plek gaan staan, een kilometer verderop. Sommige betogers probeerden alsnog naar het stadion te komen maar ze werden tegengehouden.

Ook vorige nacht was het al onrustig in de stad. Zo werd op het Rokin een Palestijnse vlag van een gevel getrokken en grepen agenten in op het Max Euweplein omdat een groep taxichauffeurs en een groep bezoekers van een casino de confrontatie met elkaar zochten.