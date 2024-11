FIBA

NOS Sport • gisteren, 23:09 Nederlandse basketbalsters kunnen niet stunten in EK-kwalificatieduel met Spanje

De Nederlandse basketbalsters hebben niet voor een stunt kunnen zorgen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje. Het taaie Oranje verloor in Castellon met 66-59 van een van de toplanden in het Europese basketbal.

Om zich voor het eerst sinds 1989 te plaatsen voor het Europees kampioenschap moet Nederland groepswinnaar worden of bij de vier beste nummers twee uit de acht groepen horen. De ploeg van bondscoach Vincent van Sliedregt won tot nu alleen thuis van Oostenrijk, komende zondag in Wenen de volgende tegenstander.

Spaanse voorkennis

Nederland trad in Castellon aan met drie speelsters die actief zijn op het hoogste Spaanse niveau. Laura Cornelius komt uit voor Salamanca, Iris Vennema voor Badalona en Laura Westerik voor Gernika. Emese Hof speelde bovendien ook drie seizoenen als prof voor Salamanca, voordat ze naar het Tsjechische Brno vertrok waar ze nu voor het tweede seizoen actief is.

Ook Janiek van Veen (Boom België), Rowie Jongeling (Herner, Duitsland) en Esther Fokke (Thor AK, IJsland) spelen in buitenlandse competities, maar desondanks was Nederland niet opgewassen tegen de viervoudig Europees kampioen, winnaar van het olympisch zilver in 2016 en nummer vijf van de wereldranglijst. Nederland staat vijftigste.

FIBA Laura Westerik, Emese Hof en Esther Fokke kunnen de bal niet onderscheppen van Awa Fam

Al na vier minuten spelen keek Nederland tegen een 12-0 achterstand aan. De Orange Lions, zoals ze zich laten noemen, schoten van hun eerste dertien pogingen maar één bal raak en sprokkelden aanvankelijk in het eerste kwart (16-7 voor Spanje) hun punten vanaf de vrijeworplijn bij elkaar.

Maar in het tweede kwart leefde Nederland op, schudde het de moeizame start van zich af en na een driepunter van Cornelius en een score van Hof werd het verschil teruggebracht tot vier punten: 25-21. Bij rust was het 31-25, een stand die nog perspectief bood voor de tweede helft.

Opnieuw groot gat

De hoop was van korte duur. Spanje liep uit naar een verschil van twaalf punten verschil (40-28) en maakte een Nederlandse comeback haast onmogelijk. Vennema probeerde de boel te redden, maar werd van scoren weerhouden en miste daarna een driepunter.

FIBA Emese Hof in actie

Charlotte van Kleef wist het gat wel te verkleinen dankzij twee driepunters achter elkaar (48-39). Met een verschil van negen punten eindigde het derde kwart.

In het laatste kwart was het alles of niets voor de Nederlanders, maar Spanje was simpelweg sterker. Ondanks een aantal goede aanvallen en een comeback naar 52-47 kon de achterstand niet meer ongedaan worden gemaakt. Oranje verloor uiteindelijk met zeven punten verschil.

Hof was met 19 punten en 12 rebounds topscorer bij Nederland, gevolgd door Cornelius die 10 punten scoorde, 7 rebounds pakte en 4 assists gaf.