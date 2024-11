ANP De politie op de Dam in aanloop naar de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 22:43 Driehoek Amsterdam bezorgd over druk op politie door toenemend aantal demonstraties

De driehoek van Amsterdam (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) maakt zich zorgen over de druk op de politie door het aantal demonstraties . De Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer vindt dat in de stad de grens is bereikt van wat politie en het OM nog aan capaciteit hebben voor het beveiligen van de betogingen.

In de gemeenteraad werd vanmiddag onder meer gesproken over de wedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, schrijft AT5. Vanwege het bezoek van de uitsupporters en een aangekondigde demonstratie zijn er honderden agenten in de stad.

Tijdens het debat vroeg onder meer D66 zich af of de politie-inzet tijdens demonstraties ten koste gaat van de normale politiewerkzaamheden, zoals het handhaven van de openbare orde elders.

Strafzaken stilgelegd

Burgemeester Halsema gaf aan dat het aantal demonstraties in de stad vanwege internationale spanningen flink is toegenomen. "We gaan dit jaar ruim over de 3000 heen. Er is ook sprake van een verdubbeling van het aantal demonstraties op De Dam", zei ze. "Dat heeft gevolgen voor de spreiding van politie in onze stad. Wij maken ons zo langzamerhand echt hele grote zorgen over de druk van de demonstraties op de politie."

Hoofdofficier van justitie De Beukelaer deelt die zorgen. Hij riep de gemeenteraad op om daarover door te praten. "Wij staan als Openbaar Ministerie voor vrij stevige keuzes in wat we niet doen", legde hij uit. "Het afgelopen jaar heb ik jeugd- en zedenzaken en contraterrorisme, extremisme en radicaliseringszaken stilgelegd vanwege actuele zaken. Ik vind wel dat de grens bereikt is."

Breder debat

Ook politiechef Peter Holla gaf aan dat de inzet van agenten bij demonstraties gevolgen heeft voor de aanwezigheid van politie op andere plekken. "Zo kan het op langere termijn betekenen dat we onze positie in wijken kunnen gaan verliezen." Volgens hem zijn er op dit moment nog geen gevolgen voor de inzet bij demonstraties.

Onder meer VVD, PvdA en D66 zijn ervoor om binnenkort een breder debat te voeren over de capaciteit bij de politie en de keuzes die de driehoek moet maken. Het is nog niet duidelijk wanneer dat debat zal plaatsvinden.