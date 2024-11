ANP Bergen-Belsen-overlevende Ab Shuster in de Portugese Synagoge

NOS Nieuws • vandaag, 21:34 Kristallnacht herdacht in Amsterdam: 'Laat alsjeblieft zien dat we welkom zijn'

"Mensen maken zich ontzettende zorgen, ga alsjeblieft om ons heen staan en laat zien dat we welkom zijn." Die oproep deed Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, vanavond voorafgaand aan de herdenking van de Kristallnacht in de Portugese Synagoge in Amsterdam.

700 mensen kwamen naar de synagoge om de Kristallnacht van 1938 te herdenken. "Dat zijn er veel meer dan bij de herdenkingen in de jaren voor de aanslag van Hamas op 7 oktober vorig jaar", vertelt Hertzberger. "Heel veel mensen komen juist nu, omdat ze graag bijeen willen zijn met de Joodse gemeenschap."

Behalve Hertzberger hielden Ab Schuster, die de Holocaust overleefde, en justitieminister Van Weel een toespraak.

Nacht van het gebroken glas In de nacht van 9 op 10 november 1938, dit jaar 86 jaar geleden, werd een georganiseerde aanval van nationaalsocialisten op de Joden in Duitsland uitgevoerd. Honderden Joden werden vermoord, synagogen werden in brand gestoken, en winkels en huizen van Joden werden vernield. Ook Joodse scholen en begraafplaatsen waren het doelwit. Kristallnacht wordt ook wel 'De nacht van het gebroken glas' genoemd. Het was de opmaat voor de genocide op Joden in concentratiekampen van de nazi's en bij grootschalige executies in door Duitsland bezet gebied.

Volgens Hertzberger zijn herdenkingen als deze voor de Joodse gemeenschap belangrijk. "De oorlog is een trauma dat nog steeds niet verwerkt is. Mijn kinderen hebben er ook last van. Dat zit heel diep in de Joodse gemeenschap."

'Zwarte bladzijde nog niet omgeslagen'

Sinds de aanslag van Hamas in Israël op 7 oktober vorig jaar is het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland flink toegenomen. In de toespraken werd dan ook geregeld een link gelegd met het heden.

Volgens minister Van Weel is de "zeer zwarte bladzijde uit de geschiedenis nog altijd niet omgeslagen". Hij noemt het "onvoorstelbaar pijnlijk dat mensen in Nederland in 2024 niet gewoon met een keppeltje over straat kunnen".

"Achterliggend is er de kritiek op de regering van Israël", ziet Van Weel. "Natuurlijk is er ruimte om die te uiten, maar antisemitisme is iets heel anders."

Onrustig moment

In verband met de sabbat (zaterdag is de joodse rustdag) vond de herdenking dit jaar plaats op 7 november, in plaats van op 9 november. Daardoor viel de plechtigheid samen met de wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, die vanavond in Amsterdam wordt gespeeld.

De aanwezigheid van Israëlische supporters leidde tot ongeregeldheden in de hoofdstad, waarbij zeker 20 mensen werden opgepakt. Er is veel politie op de been.

"Toen we vorig jaar besloten dat de herdenking vandaag plaats moest vinden, wisten we nog niet dat Ajax tegen Maccabi zou spelen", legt Hertzberger uit. "Dit is een onrustig moment om Kristallnacht te herdenken."

Voordat bezoekers naar binnen mochten in de synagoge moesten zij zich legitimeren en werd hun tas doorzocht. Er was veel politie aanwezig.