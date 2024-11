Moeder van jongen die van balkon viel verdacht van poging tot moord of doodslag

De moeder van de 5-jarige jongen die zondag in Zutphen van een balkon viel wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Later wordt bepaald welke van de twee mogelijke aanklachten het wordt.

De jongen is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis en ondergebracht bij een andere zorgaanbieder. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

Vijfde verdieping

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Omwonenden zeiden tegen Omroep Gelderland dat de vrouw mogelijk verward was. Zij maakten zich al eerder op de dag ernstige zorgen over de kleuter.