Duurste PlayStation ooit uitgebracht, 'prijzen gaan voorlopig niet dalen'

Net geen 800 euro. Dat is de prijs van de nieuwste versie van de PlayStation 5 die Sony vandaag op de markt brengt, de PlayStation 5 Pro. Voor die prijs krijg je geen disc drive; ook een steun om de console rechtop neer te zetten ontbreekt. Het is de duurste spelcomputer die het bedrijf op de markt brengt en toch is het apparaat bij sommige winkels al uitverkocht.

De hoge prijs voor de spelcomputer past in een trend. Waar je voorheen na een paar jaar kon rekenen op een prijsverlaging van al uitgebrachte spelcomputers, zit dat er tegenwoordig niet meer in.

Sterker nog, fabrikanten verhogen soms de prijzen van spelcomputers die ze eerder op de markt hebben gebracht.

'Ongekende stap'

Vorig jaar verhoogde Microsoft de adviesprijs van de in 2020 uitgebrachte Xbox Series X met 50 euro. Sony deed een jaar eerder hetzelfde met de PlayStation 5.

"Dit was een ongekende stap", zegt Manu Rosier, verantwoordelijk voor marktanalyse bij onderzoeker Newzoo. "Voorheen werden de prijzen van spelcomputers na een paar jaar juist verlaagd om consumenten met een krappere beurs aan te spreken, en zeker niet verhoogd."

Wie toch een goedkopere spelcomputer wil vinden, is aangewezen op de tweedehandsmarkt of op tijdelijke aanbiedingen van winkels. Rond Black Friday komen winkels nog weleens met kortingen van enkele tientjes. Structurele prijsverlagingen lijken er niet in te zitten.

Dat de spelcomputers nu juist duurder worden, komt deels doordat alles in prijs is gestegen. "Er zijn wereldwijde problemen met toeleveringsketens, er is vooral een tekort aan chips", zegt Rosier. "Er zijn stijgende lonen, energieprijzen en transportkosten waardoor prijsverlagingen minder haalbaar zijn."

Met de PlayStation 5 Pro brengt Sony een apparaat op de markt dat qua rekenkracht en grafisch geweld boven de concurrentie uitsteekt. Daarvoor zijn de snelste chips nodig en die zijn nu eenmaal prijzig, zegt Daniël Citroen, sectorspecialist technologie bij ING. "Het kost structureel meer geld om dit soort chips te ontwerpen en te produceren. Je bent op zo'n microniveau bezig om chips te maken, en dat maakt het moeilijker en duurder."

Chipfabrikanten zijn bezig hun productie te verhogen, maar dat kost tijd. Daarnaast zijn er maar drie grote partijen die de meest geavanceerde chips maken: Intel, TSMC en Samsung. Shoppen bij een concurrent is bijna geen optie. Verreweg de meeste chips die geproduceerd worden, zo'n 85 procent, zijn oudere chips voor eenvoudigere processen.

GTA VI

Op de Amerikaanse markt kiezen fabrikanten van spelcomputers doorgaans voor scherpere prijzen dan in Europa en Japan. Consumenten deinzen niet terug voor de hogere prijzen. "Er was zeker de eerste jaren meer vraag naar PlayStations dan dat er exemplaren waren. Sony had daardoor geen druk om de prijs te verlagen", zegt Rosier.

Hij verwacht niet snel een ommekeer van het beleid, ook omdat consumenten met het populaire GTA VI volgend jaar een extra reden krijgen om een nieuwe spelcomputer aan te schaffen. Naar dat spel wordt wereldwijd enorm uitgekeken.

Ook concurrent Nintendo lijkt niet veel urgentie te voelen om grote prijsverlagingen door te voeren. De huidige spelcomputer, de Nintendo Switch, kwam in 2017 op de markt voor 330 euro, datzelfde model kost zeven jaar later 280 euro.