AFP Mensen in Hangzhou lopen langs de beeltenis van Sun Wukong, hoofdpersoon van de game

NOS Nieuws • vandaag, 20:20 China wil doorbreken in 'westerse gamesindustrie' met Black Myth: Wukong Filip Dujic redacteur Online

Hij is pas sinds gisteren te spelen, maar is waarschijnlijk nu al de belangrijkste game die ooit is gemaakt in China. Actiespel Black Myth: Wukong is de eerste serieuze poging van Chinese ontwikkelaars om een grote game op de wereldwijde markt te brengen. En dat lijkt gelukt.

Op het Chinese sociale medium Weibo werden hashtags over de game ruim 1,7 miljard keer gelezen. Het spel is zo populair dat er een run op PlayStation 5-spelcomputers is ontstaan in China. Opmerkelijk, aangezien mensen in China doorgaans vooral op hun mobiel gamen. Bovendien proberen Sony (de maker van de PlayStation) en zijn rivaal Nintendo al jaren tevergeefs voet aan de grond te krijgen in het land.

Ook buiten China trekt Black Myth: Wukong de aandacht: binnen amper twee dagen werd het de op één na meest gespeelde game ooit op platform Steam. Ruim 2,2 miljoen mensen wereldwijd speelden het spel gelijktijdig op het pc-platform. Daar zijn niet eens de - niet inzichtelijke - cijfers bij gerekend van het vergelijkbare Chinese platform WeGame.

Black Myth: Wukong is een adaptatie van de Chinese literaire klassieker De reis naar het Westen, uit de 16de-eeuwse Ming-dynastie. Gamers spelen als de mythische apenkoning Sun Wukong, een van de hoofdpersonen in het verhaal. Door het beoefenen van het taoïsme krijgt hij superkrachten en kan hij zichzelf in mensen, dieren en levenloze voorwerpen veranderen. Met zijn staf kan hij vijanden verslaan.

Bekijk hier een voorproefje van de game:

Gamerecensenten trekken al snel de vergelijking met populaire spellen als Dark Souls en Elden Ring, uitdagende actiegames waarbij spelers hun vijanden nauwkeurig moeten bestuderen en hun aanvallende en ontwijkende acties goed moeten timen. Internationale media zijn veelal enthousiast over de game, al worden er ook wel wat technische mankementen gemeld.

Deskundigen verwachten dat het succes van de game ertoe zal leiden dat er nog meer Chinese spellen worden gemaakt die naar het Westen worden geëxporteerd. De Chinese regering is er razend enthousiast over. Staatsmedia bejubelen dan ook het uitbrengen van het spel.

Ronkende staatsmedia

"Chinese gamers hebben in het verleden een proces moeten doormaken om andere culturen te begrijpen", schrijft de Chinese staatstelevisie CCTV over de voornamelijk grote westerse games die in China te spelen waren. "Nu is het aan de overzeese spelers om de Chinese traditionele cultuur te leren en te begrijpen."

Staatspersbureau Xinhua voegt daar nog ronkend aan toe: "Met deze doorbraak is de standaardtaal van triple-A-games niet meer Engels, maar Chinees." Met triple-A worden games bedoeld die een groot budget hebben, vergelijkbaar met blockbusterfilms.

Het spel is ontwikkeld door de tot deze week nog grotendeels onbekende start-up Game Science. Die wordt deels gefinancierd door Tencent, een van de grootste uitgevers van games ter wereld met een jaaromzet van omgerekend bijna 23 miljard euro. Oprichter Feng Ji van Game Science zegt tegen staatsmedium Xinhua dat de wereldwijde aandacht zijn verwachtingen heeft overtroffen.

Dagje vrij van werk

Het feit dat er zo uitgebreid aandacht is besteed aan Black Myth: Wukong in Chinese staatsmedia, met onder meer een documentaire van een halfuur, is opmerkelijk, zegt zakenbank Goldman Sachs tegen persbureau Reuters. "We zien aanwijzingen dat de Chinese regering de potentiële waarde van de gamesindustrie begint te erkennen."

Dat zou een bijzondere draai zijn van Peking, aangezien de overheid de laatste jaren juist niet veel op had met games. Uit vrees dat kinderen verslaafd zouden kunnen raken, kwam de regering in 2021 met maatregelen: jongeren mochten veel minder minder lang gamen.

Er ontstond deze week wel nog commotie over het livestreamen van de game. Sommige streamers zouden een document hebben ontvangen met voorwaarden voor het streamen van de game. Zo mochten ze het onder meer niet hebben over "feministische propaganda" en het coronavirus, schrijft The New York Times, al konden ze niet aansprakelijk worden gesteld als ze dat wel deden.

Die commotie gaat niet op in China, waar Black Myth: Wukong vooral op trots en steun kan rekenen. Zo mochten werknemers van het bedrijf Sichuan Muziyang Technology thuis blijven om het spel te kunnen spelen. Gamesuitgever Gamera Game deed er nog een schepje bovenop: behalve een dagje vrij kregen alle medewerkers een kopie van het spel cadeau.