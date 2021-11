Fortnite niet meer beschikbaar in China

Videogame Fortnite is niet meer beschikbaar in China. Videospelontwikkelaar Epic Games heeft de stekker uit de Chinese variant van het spel getrokken.

Het wereldwijd zeer populaire schiet- en overlevingsspel was sinds 2018 in China beschikbaar als testversie. Het is nooit formeel gelanceerd. Volgens de ontwikkelaar stuitte het bedrijf op weerstand van de Chinese autoriteiten, die hard optreden tegen gameverslaving en de techsector als geheel.

Twee weken geleden kondigde Epic Games al aan dat vanaf vandaag Fortnite niet meer te spelen zou zijn in China. Chinese spelers bevestigen nu dat ze niet meer kunnen inloggen, meldt persbureau AFP. Op het Chinese sociale medium Weibo nemen spelers afscheid van het spel.

Gameverslaving

China is wereldwijd de grootste markt voor games. Maar de overheid zegt de impact van games op kinderen te willen beperken. Sinds augustus is het online gamen aan banden gelegd. Zo mogen minderjarigen alleen nog spelen op vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen van 20.00 tot 21.00 uur. De maatregel is volgens staatspersbureau Xinhua onder meer bedoeld om gameverslaving tegen te gaan.

Bedrijven die games aanbieden mogen nog maar een paar uur per week serverruimte bieden aan minderjarigen. De kinderen zijn verplicht om zich te registreren met hun leeftijd en volledige naam, waardoor het handhaven makkelijk is.

Naast het beperken van de game-industrie, legt China ook de machtspositie van andere techbedrijven aan banden met strengere regelgeving. Zo moeten Chinese techbedrijven die een buitenlandse beursgang willen maken toestemming krijgen van de overheid. Die krijgen ze vaak niet, omdat de autoriteiten in de data een potentieel risico voor de nationale veiligheid zouden zien.

Epic Games is niet het eerste buitenlandse bedrijf dat een product uit China weghaalde. Eerder kondigde Microsoft aan dat het stopt met een Chinese versie van het socialemediaplatform LinkedIn. Ook Yahoo trok zich eerder terug uit het Aziatische land. In die gevallen had het grotendeels te maken met het feit dat Peking kritische geluiden censureert.