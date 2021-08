China verbiedt buitenlandse beursgang voor aantal grote techbedrijven

Chinese techbedrijven die veel gevoelige data van gebruikers verzamelen mogen straks niet meer in het buitenland naar de beurs. Dat melden Amerikaanse media waaronder de Wall Street Journal op basis van ingewijden. De Chinese overheid zou in de data een potentieel risico voor de nationale veiligheid zien.

Bekend was al dat onder nieuwe regels die in de maak zijn, de bedrijven voor een buitenlandse beursgang eerst toestemming moeten vragen aan de Chinese overheid. In sommige gevallen zou die toestemming er dus niet komen, wat het moeilijker maakt om buitenlandse investeringen te krijgen.

De Chinese overheid pakt al enige tijd de machtspositie van grote techbedrijven aan met strengere regelgeving. Een recent voorbeeld is taxi-app Didi Chuxing. Twee dagen na de beursgang in de VS werd een onderzoek naar dit bedrijf aangekondigd. De koers van de Uberconcurrent staat nog altijd bijna de helft lager.

Ook WeChat-eigenaar Tencent en Alibaba zijn aangepakt, met dit jaar forse verliezen op de beurs als gevolg. Die twee gelden als de grootste en machtigste techbedrijven in China.

Algoritmes

Eerder vandaag werd ook bekend dat de Chinese autoriteiten regels willen invoeren op het gebied van de algoritmes die techbedrijven gebruiken. Die algoritmes bepalen onder meer welke video's en andere inhoud worden aanbevolen aan consumenten.