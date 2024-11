Kukies (SPD) nieuwe Duitse minister van Financiën, verkeersminister blijft aan

Scholz ontsloeg de vorige minister van Financiën omdat er volgens hem geen vertrouwensbasis meer was. Dat gebeurde na crisisoverleg tussen de drie partijen in de 'stoplichtcoalitie', bestaande uit de sociaaldemocratische SPD, liberale FDP en de Groenen.

Verkeersminister blijft, stapt uit partij

Een van deze ministers heeft nu besloten toch aan te blijven. Het gaat om Volker Wissing, die minister van Verkeer is. Hij wil zijn positie in de regering van Scholz behouden en verlaat daarom zijn partij.

Wissing zegt tegen de ARD dat Scholz hem heeft gevraagd om aan te blijven als minister. Daartoe is hij bereid, en omdat hij zijn partij niet in de problemen wil brengen heeft hij besloten om uit de FDP te stappen. In het verleden had Wissing al eens gezegd dat hij had gehoopt op een meer constructieve samenwerking tussen de coalitiepartijen.