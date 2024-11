Duitse FDP-minister stapt uit eigen partij om aan te blijven in coalitie

Stoplichtcoalitie

De opvolger van Lindner als minister van Financiën is inmiddels bekend. Het is Jörg Kukies. Hij is namens Scholz' partij SPD nu nog staatssecretaris en plaatsvervangend minister van Financiën.

Verkiezingen

Scholz wil in januari het Duitse parlement de zogenoemde vertrouwensvraag voorleggen. Dan moet de Bondsdag beslissen of er nog voldoende vertrouwen is in zijn minderheidsregering. Als dat er niet is, kunnen er in maart verkiezingen plaatsvinden. Eigenlijk stonden die gepland over een jaar.