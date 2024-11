AFP Rachael Gunn in actie in Parijs

NOS Sport • vandaag, 03:47 Beschimpte Australische olympische breakdancer 'Raygun' stopt vanwege kritiek

De beschimpte Australische breakdancer Rachael 'Raygun' Gunn is per direct gestopt. Reden is de vele kritiek die zij kreeg op haar optreden bij de Olympische Zomerspelen in Parijs deze zomer.

Gunn wapperde tijdens de competitie wild met haar armen en sprong onder meer op en neer als een kangoeroe. Ze won geen van haar 'battles' op het toernooi en kwam niet door de groepsfase heen. Op sociale media werden filmpjes van de Australische veelvuldig gedeeld.

Onder meer de Amerikaanse latenightshow van Jimmy Fallon besteedde aandacht aan de bijzondere moves van Gunn:

"Ik break nog steeds", zei de Australische in een interview met radiostation 2Day FM. "Maar ik doe niet meer mee aan wedstrijden." Ze stelde het nog wel even geprobeerd te hebben na de Spelen, maar dat ze het lastig vond worden om zich mentaal voor te bereiden op nieuwe wedstrijden.

Naast geestige opmerkingen online ging kort na haar optredens ook een anonieme petitie rond waarin zij werd opgeroepen om haar excuses aan te bieden. Het Australisch Olympisch Comité (AOC) sprak er schande van en noemde het "pesten en intimidatie".

'Inspiratie uit omgeving'

Ook de jury van de competitie in Parijs nam het voor haar op door te zeggen dat "breaking om originaliteit draait, iets nieuws laten zien en je land of regio vertegenwoordigen". Hoofdjurylid Martin Gilian stelde dat Gunn dat heeft gedaan. "Ze liet zich inspireren door haar omgeving, wat in dit geval bijvoorbeeld een kangoeroe was."

Ondanks dat ze nu gestopt is vanwege kritiek, zegt ze ook veel steun te hebben gehad van mensen. "Ik probeer gewoon positief te blijven en dat is wat mij erdoorheen sleept. Mensen die zeggen: 'je hebt me geïnspireerd om mezelf te laten zien en iets te doen waar ik normaal te verlegen voor was.'"