ANP Staalfabriek Tata Steel in Velsen-Noord, een van de grote uitstoters van CO2

NOS Nieuws • vandaag, 16:16 PVV, BBB niet blij met extra klimaatplannen, oppositie voorziet weer kabinetscrisis

Coalitiepartijen PVV en BBB voelen er weinig voor om extra klimaatmaatregelen te nemen, nu blijkt dat het Nederland niet lukt om de CO2-uitstoot op tijd terug te dringen. Dat hebben de twee partijen duidelijk gemaakt bij het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Sommige oppositiepartijen, zoals GroenLinks-PvdA, CDA en SP, zien een nieuwe kabinetscrisis naderen.

Eind oktober werd duidelijk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Nederland erin slaagt om voor 2030 de CO2-uitstoot te verlagen met 55 procent ten opzichte van 1990. Dit klimaatdoel is vastgelegd in de wet en de vier coalitiepartijen hebben afgesproken om zich hier aan te houden.

Papieren werkelijkheid

VVD-minister Hermans erkende na de pessimistische voorspellingen dat er te weinig gebeurt. Ze wil in het voorjaar knopen doorhakken over nieuwe maatregelen. Maar de grootste regeringspartij PVV maakt nu al duidelijk "niet blij" te zijn met zulke extra klimaatmaatregelen en denkt dat een "herbezinning op zijn plek is". "We gaan er niet op voorhand mee akkoord", aldus PVV-Kamerlid Kops, die de klimaatdoelen "een papieren werkelijkheid" noemt.

BBB-Kamerlid Vermeer spreekt over een "pas op de plaats" en "tijd voor een pitstop". De partijen benadrukken dat alle klimaatplannen uitvoerbaar en betaalbaar moeten zijn. "Wij zijn voor een realistisch klimaatbeleid, dat niet duurder mag worden voor de burger", aldus Vermeer.

Tussendoel

Oppositiepartijen, zoals GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, willen van PVV en BBB weten wat hun uitspraken precies betekenen. Maar een duidelijk antwoord wordt nog niet gegeven. "We steunen de afspraken, maar binnen de kaders moeten we wel maximaal koersen op gezond verstand," aldus BBB-Kamerlid Vermeer.

BBB noemt de reductie van 55 procent in 2030 nu een "tussendoel". De partij denkt meer aan een streefdatum van 2050. PVV'er Kops: "Onze handtekening is wel wat waard, maar moeten we geen pas op de plaats maken?"

Oppositiepartijen benadrukken dat extra stappen absoluut nodig zijn, ook omdat dit kabinet strengere klimaatmaatregelen van het vorige kabinet heeft geschrapt, zoals een verplichting voor de aanschaf van een warmtepomp en een gunstige subsidieregeling voor zonnepanelen.

Tandje bij

Nu twee van de vier coalitiepartijen al duidelijk maken dat ze weinig voelen voor nieuwe klimaatmaatregelen, zien oppositiepartijen het voorjaar (als Hermans met een nieuw voorstel komt) somber tegemoet.

"Als de PVV niets wil zeggen over nieuwe maatregelen, houden we elkaar voor de gek," aldus CDA-fractievoorzitter Bontenbal. "Dan komt er na de asielcrisis weer een kabinetscrisis." SP-Kamerlid Beckerman: "Je hoeft niet blind te zijn om te zien dat dit een groot probleem wordt." En GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kröger zegt dat "een nieuwe kabinetscrisis zich al aftekent."

Coalitiepartij NSC is minder pessimistisch. "Ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen", zegt NSC-Kamerlid Postma. De VVD ondersteunt vooral de koers van minister Hermans en erkent dat er "een tandje bij moet". Donderdag antwoordt Hermans op de vragen en opmerkingen uit de Tweede Kamer.