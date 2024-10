ANP Minister Hermans

NOS Nieuws • vandaag, 10:15 • Aangepast vandaag, 12:07 Minister Hermans: er gebeurt te weinig om klimaatdoelen te halen

Het kabinet erkent dat er te weinig gebeurt om de klimaatdoelen te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het vandaag heel onwaarschijnlijk dat Nederland de wettelijke doelen over het terugdringen van de uitstoot bereikt.

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei zei in de Tweede Kamer bij het aanbieden van haar Energie- en Klimaatnota's dat ze "haar ogen niet sluit voor waar we nu staan en dat we niet genoeg doen".

Hermans maakt zich zorgen over de constateringen van het PBL en volgens haar moet er "keihard worden doorgewerkt" om het klimaatdoel voor 2030 in zicht te houden. Ze kondigde aan dat het kabinet over enkele maanden met alternatieve maatregelen komt.

Klimaatpet

In een gesprek met de NOS zegt Hermans dat ze "baalt" van de conclusies van het PBL, maar ze voegt eraan toe dat die haar motiveren om hard door te werken.

Ze erkent dat deze coalitie ook juist eerdere maatregelen heeft geschrapt die je "als je er puur met een klimaatpet op naar kijkt" beter had kunnen handhaven om de klimaatdoelen te halen. "Maar we hebben ook te kijken hóe we het halen. Die balans moet erin zitten en dat was op onderdelen ook wel doorgeschoten."

Ze denkt nog steeds in dat de doelen wel kunnen worden gehaald, ook in een coalitie met PVV en BBB, partijen die kritisch zijn over het klimaatbeleid: "We hebben er in het hoofdlijnenakkoord en in het regeerprogramma afspraken over gemaakt dat we staan voor de doelen. Dit kabinet zegt dat we dit land schoner willen doorgeven. We willen ook sneller onafhankelijk worden van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. En we willen dat op een manier doen dat we er economisch sterker van worden. Die onderliggende ambitie verbindt ons."

Transformatorhuisjes

In het voorjaar zullen knopen worden doorgehakt over nieuwe maarregelen, maar Hermans zei nu al dat de capaciteit van het stroomnet versneld wordt uitgebreid. Volgens haar is dat nodig omdat het net overvol dreigt te raken. Dat hindert de verduurzaming van de industrie, de bouw en mobiliteit en kan ook negatieve gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, benadrukte ze.

De minister wees erop dat ondanks de inspanningen van netbeheerders de grenzen van het netwerk in zicht komen en dat zowel grootverbruikers als woningeigenaren te maken kunnen krijgen met beperkingen. Een van de maatregelen is het bijbouwen van zo'n 50.000 transformatorhuisjes, die allerlei vertragingen moeten voorkomen.

Vliegende brigades

De minister erkent dat het bouwen van die huisjes een grote opgave is. Gemeenten en netbeheerders moeten samenwerken bij het vinden van locaties, de bouw en het afstemmen met de bewoners. Omdat op sommige gemeenten ineens een grote hoeveelheid werk kan afkomen, wil Hermans bij de bouw 'vliegende brigades' inzetten.

Het kabinet kijkt "met belangstelling" naar voorstellen van netbeheerders om de tarieven voor kleinverbruikers zo aan te passen dat elektriciteit wordt gebruikt op het moment dat het net dat het beste aankan. Hermans wil verder de procedures voor 'duurzame infrastructuur' versnellen. Het gaat daarbij om kortere beroepsprocedures en snellere onderzoeks- en meetwerkzaamheden.

Hermans wijst er verder op dat we in de energietransitie nu in een fase zitten dat mensen echt door maatregelen worden geraakt: "Dat ongemak en die onzekerheid horen ook bij zo'n grote transitie. Mensen zeggen ook dat ze aanlopen tegen belemmeringen in de uitvoering en dat je daar wat aan moet doen."

Probeer het zelf

