Internationale smokkelaarsbende veroordeeld voor mensenhandel

Een Franse rechtbank heeft in een grote mensenhandelzaak achttien leden van een smokkelaarsbende veroordeeld. De leider kreeg vijftien jaar cel en kreeg een boete van 200.000 euro. De bende smokkelde migranten over zee van Frankrijk naar Groot-Brittannië.

Ze werden in 2022 gearresteerd tijdens een grootschalige Europese politieactie. Daarbij werden tientallen boten, reddingsvesten, buitenboordmotoren, peddels en contant geld in beslag genomen.

De meeste verdachten waren niet aanwezig in de rechtbank in Lille voor de uitspraak. "Dit zijn erg hoge straffen", zegt Kamel Abbas, advocaat van een van de verdachten. "Dat bewijst hoe groot de zaak is en benadrukt de wil om de smokkelaars te straffen."