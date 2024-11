ANP Van Vroonhoven en Wilders in gesprek tijdens een debat in september

NOS Nieuws • vandaag, 16:24 Van Vroonhoven en Wilders kijken heel verschillend aan tegen opstappen Idsinga

Waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven vindt dat politici goed moeten kijken naar de omgangsvormen. Ze heeft dat ook tegen PVV-voorman Wilders gezegd, maar die is daar niet erg van onder de indruk.

Van Vroonhoven en Wilders reageerden vanmiddag op het aftreden van NSC-staatssecretaris Idsinga van Financiën. Die stapte vorige week op na kritiek op zijn keuze om geen details te openbaren over zijn zakelijke belangen, hoewel Kamerleden daarom hadden gevraagd.

Dat coalitiepartij PVV het verzoek om meer transparantie steunde, noemde Idsinga onverteerbaar. Wilders zei vorige week op X: "Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd, dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen."

Idsinga toonde zich "geraakt" door de omgangsvormen in het politieke debat, zei hij bij zijn vertrek. Overigens maakte hij zondag alsnog bekend in welke bedrijven hij heeft geïnvesteerd.

'Niet zo rauw met elkaar omgaan'

Van Vroonhoven vindt het bericht van Wilders van vorige week niet fraai: "We kennen de heer Wilders, we weten allemaal wat voor berichten hij heeft geplaatst. Ik kan me voorstellen dat de heer Idsinga erover gevallen is", zei ze vandaag.

Maar ze voegde eraan toe dat het niet alleen om de berichten van Wilders gaat, maar om de omgangsvormen in brede zin. Ze zei verder dat Idsinga aan alle regels heeft voldaan en dat politici niet zo rauw met elkaar moeten omgaan.

'Niet van suiker'

Wilders heeft geen spijt van zijn X-bericht van vorige week: "We zijn niet van suiker." Hij benadrukte dat hij reageerde op een eerder bericht van RTL Nieuws over het geen opening van zaken geven door de staatssecretaris. Volgens de PVV-leider was dat nieuws reden genoeg om daar opheldering over te vragen.

"Ik denk dat de heer Omtzigt daar vijftig Kamervragen over had gesteld", zei Wilders. Hij had verwacht dat de staatssecretaris zijn zakelijke belangen inderdaad openbaar had gemaakt. Hij vindt het "totaal onnodig" dat Idsinga is afgetreden: "Als je een beetje ballen hebt, ga je het debat met de Kamer aan."

Wilders vulde vandaag aan dat als er een verzoek komt aan de PVV-bewindslieden om ook hun belangen openbaar te maken, hij "daar niet voor zal gaan liggen".

De PVV-voorman zei verder over de omgangsvormen dat hij ook niet blij is als Van Vroonhoven "een dag nadat we een deal in het Catshuis hebben gesloten daar voor de tv weer wat vanaf doet". De NSC-leider maakte eind vorige maand enkele relativerende opmerkingen over het terugsturen van Syriërs en het intrekken van de spreidingswet.