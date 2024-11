AFP Barbora Krejcíková

NOS Sport • vandaag, 15:42 Krejcíková boekt eerste zege bij WTA Finals, later vandaag Swiatek-Gauff

Barbora Krejcíková heeft haar tweede duel bij de WTA Finals in Saudi-Arabië gewonnen. De Tsjechische was na haar nederlaag tegen Iga Swiatek met 6-3, 6-3 te sterk voor Jessica Pegula.

Later vandaag spelen in dezelfde poule Swiatek en Coco Gauff tegen elkaar. De Poolse en Amerikaanse wonnen allebei hun eerste wedstrijd en gaan daardoor voorlopig aan de leiding.

Elf aces

Krejcíková, die niet in haar beste vorm naar Riyad was afgereisd (ze won na de Olympische Spelen in Parijs alleen nog maar van speelsters buiten de top 100), sloeg in de eerste set direct toe bij de eerste breekkans van de wedstrijd (op 3-3).

Ze maakte ook in de tweede set indruk met haar opslag (totaal elf aces tegenover één voor de Amerikaanse). Nadat Pegula op 3-1 een breekkans om zeep had geholpen, was de buit snel binnen.

In de andere groep is Aryna Sabalenka met twee overwinning al zeker van een plek in de halve finales.