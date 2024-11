AFP In Berlijn werd in juli 2023 gedemonstreerd tegen de veroordeling van Jamshid Sharmahd

NOS Nieuws • vandaag, 15:22 Iran beweert dat Iraanse Duitser stierf voordat executie kon plaatsvinden

Een Iraanse overheidsfunctionaris heeft tegen staatskrant Quds gezegd dat de Iraanse Duitser Jamshid Sharmahd al dood was voordat hij kon worden geëxecuteerd. De Iraanse autoriteiten maakten vorige week bekend dat Sharmadh was "terechtgesteld", waardoor werd aangenomen dat hij was geëxecuteerd.

Volgens Duitsland doet deze bewering niets af aan de verantwoordelijkheid van Iran. "Sharmahd is ontvoerd door Iran en jarenlang zonder eerlijk proces en zonder medische hulp in onmenselijke omstandigheden vastgehouden", zei een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Iran is schuldig aan zijn dood", stelt de Duitse functionaris

Vanwege de Sharmahds dood sloot Duitsland de Iraanse consulaten in Frankfurt, Hamburg en München. Alleen de ambassade in Berlijn is nu nog open. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock zei vorige week dat de diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en Iran op "meer dan een dieptepunt" zijn beland.

Schijnproces

Sharmadh werd geboren in Teheran, groeide op in Duitsland en was daarna woonachtig in de VS. In 2020 werd hij tijdens een zakenreis bij een overstap in Dubai ontvoerd en overgebracht naar Iran. Daar kreeg hij in 2023 de doodstraf opgelegd, volgens Amnesty International en de VS in een schijnproces.

Iran beschuldigde Sharmadh van een aanslag op een moskee in 2008. Daarbij werden veertien mensen gedood en raakten meer dan 200 mensen gewond. Hij werd ook beschuldigd van het openbaar maken van geheime informatie over raketlocaties. Zijn familie ontkent alle beschuldigingen en spande zich jarenlang in voor zijn vrijlating.

Iran voltrekt jaarlijks honderden executies. Amnesty International kwam in mei tot de conclusie dat in 2023 zeker 853 mensen zijn geëxecuteerd. Daarmee vindt in Iran het overgrote deel van alle geregistreerde executies wereldwijd plaats: 74 procent.