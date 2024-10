AFP De Iraanse ambassade in Berlijn, die wel open mag blijven.

NOS Nieuws • vandaag, 16:59 Duitsland sluit drie Iraanse consulaten na executie van Iraanse Duitser

Duitsland heeft aangekondigd drie Iraanse consulaten in het land te sluiten als reactie op de executie van de Iraanse Duitser Jamshid Sharmahd. Het gaat om de Iraanse consulaten in Frankfurt, Hamburg en München. De Iraanse ambassade in Berlijn blijft wel open.

Iran beschuldigde Sharmahd onder meer van het plannen van een aanslag op een moskee in de Iraanse stad Shiraz in 2008. Daarbij werden veertien mensen gedood en raakten meer dan 200 anderen gewond. Sharmahd verbleef jarenlang in het buitenland, maar werd in 2020 tijdens een zakenreis in Dubai ontvoerd en overgebracht naar Iran. Daar kreeg hij in 2023 de doodstraf opgelegd, in wat zowel Amnesty International als de Verenigde Staten kwalificeerden als een schijnproces.

Sharmahd kwam als 7-jarige met zijn vader naar Duitsland. Later runde hij daar een computerwinkel. Begin deze eeuw verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij onder meer actief was bij een Iraanse oppositiegroep. Die organisatie was volgens Iran verantwoordelijk voor de aanslag op de moskee.

Dieptepunt

Duitsland reageerde al eerder op de veroordeling door twee Iraanse diplomaten het land uit te zetten. Door de sluiting van de consulaten zullen 32 Iraanse ambtenaren Duitsland uit moeten, tenzij ze ook de Duitse nationaliteit hebben, meldt het Duitse persbureau DPA.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock zegt dat de diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en Iran op "meer dan een dieptepunt" zijn beland.

Toch wordt de ambassade niet gesloten. Volgens Baerbock zou Duitsland daardoor het regime in Iran juist een gunst verlenen. "We weten dat er ook een ander Iran is", zegt Baerbock, waarmee ze lijkt te doelen op het deel van de bevolking dat niet achter het Iraanse regime staat. Bij de presidentsverkiezingen dit jaar kwam slechts de helft van de stemgerechtigden opdagen.

Harde reactie

Volgens DPA is de reactie van de Duitse regering op de executie van Sharmahd harder dan gedacht. Duitsland nam een keer eerder dergelijke maatregelen. Dat was vanwege de Russische inval in Oekraïne, waarna Duitsland vier Russische consulaten sloot. Dat gebeurde echter pas 15 maanden na de inval, toen honderden Duitse ambtenaren Rusland waren uitgezet.

Iran voltrekt jaarlijks honderden executies. Uit een rapport van Amnesty International blijkt dat Iran in 2023 verantwoordelijk was voor 75 procent van alle executies wereldwijd.