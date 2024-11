Mulder op interim-basis technisch directeur bij kwakkelend Schalke 04

Mulder zat al in de raad van toezicht bij de club uit Gelsenkirchen en speelde tussen 1993 en 2002 bijna 200 wedstrijden voor Schalke. In 1997 won hij met de ploeg de UEFA Cup.

Van Wonderen

"Het was voor mij meteen duidelijk dat ik wilde helpen", zegt Mulder in een persbericht over zijn nieuwe, voorlopige rol als technisch directeur.

"De situatie waarin we ons momenteel bevinden is bekend en we worden ermee geconfronteerd. Om het maar duidelijk en helder te zeggen: wij zijn ervan overtuigd dat we met Kees van Wonderen een ommekeer zullen realiseren."