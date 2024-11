'Aandelen PostNL gekelderd, maar weinigen hadden het beter gekund dan Verhagen'

ANP

Koersvast en met tomeloos veel inzet. Dat is het beeld dat oprijst van Herna Verhagen uit de reacties op haar vertrek als CEO van PostNL. "De financiële resultaten waren niet altijd goed, maar weinigen hadden het beter gedaan dan zij", zegt beleggingsexpert Corné van Zeijl.

Vandaag maakte Verhagen bekend dat ze haar functie in april neerlegt. Daarmee stopt een van de langstzittende bestuurders van Nederland. "Het is tijd om het nu over te dragen aan een opvolger", zegt Verhagen tegen de NOS.

Ze was de eerste Nederlandse vrouw die aan het roer stond van een beursgenoteerd bedrijf en doorbrak daarmee het glazen plafond. Inmiddels zijn er meer vrouwelijke bestuurders, maar wat Verhagen betreft nog niet genoeg. "Dat is nog steeds voor heel veel verbetering vatbaar."

Roerige tijden voor de postmarkt

Verhagen werkte al jaren in de postwereld toen ze in 2012 aan het hoofd kwam te staan van PostNL. Na een studie rechten aan de universiteit van Nijmegen en een master aan de Amerikaanse universiteit Stanford was ze onder meer werkzaam bij TPG Post, de voorloper van PostNL.

De bijna dertien jaar dat Verhagen CEO was van PostNL was een zeer roerige tijd. Het aantal brieven dat nog per post wordt verstuurd, daalt al jaren en de concurrentie op de pakketjesmarkt is moordend. Het aandeel van PostNL daalde sinds Verhagens aantreden met 66 procent in waarde. De postzegelprijs steeg van 50 cent naar 1,21 euro, met ingang van januari volgend jaar.

De gemiddelde aandeelhouder zal niet heel tevreden terugkijken op haar termijn. Menigeen zal het haar niet in dank hebben afgenomen dat ze in 2016 een stokje stak voor een overname door Bpost. Het Belgische postbedrijf was bereid 5,75 euro te betalen per aandeel. Op dit moment is een aandeel van PostNL nog maar iets meer dan een euro waard.

Toch denkt beleggingsexpert Corné van Zeijl van Cardano dat maar weinig mensen het er beter vanaf hadden gebracht. "De postbusiness is langzaam aan het doodgaan. Ik ben bang dat niemand het beter had kunnen doen."

De cijfers van andere postbedrijven liegen er ook niet om. Want ook bij Bpost is het de afgelopen jaren kommer en kwel. Sinds de beursgang van het Belgische bedrijf is het aandeel 84 procent in waarde afgenomen. Van Zeijl denkt dan ook dat het maar beter is dat de overname door Bpost destijds niet is doorgegaan. "Voor het kortetermijnbelang van aandeelhouders was het geen goede keuze", zegt hij. "Maar voor het bedrijf en werknemers wel. Na de overname had waarschijnlijk een grote ontslagronde plaatsgevonden." PostNL nam in die jaren wel postbedrijf Sandd over.

Meer dan alleen post

Verhagen werkte de afgelopen jaren niet alleen bij PostNL. Zo zit ze momenteel in de raad van commissarissen van ING en Philips en tot vorig jaar zat ze ook in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ook de politiek schuwde ze niet: ze schreef in 2010 mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD.

Sinds 2016 is ze ook commissaris bij het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Directeur Simon Reinink beschrijft Verhagen als een zeer betrokken en scherpe commissaris. Waar aandeelhouders soms moeite hebben met haar koersvastheid, roemt Reinink juist die kant van haar. Ze was volgens hem uiterst deskundig en bereidde zich altijd goed voor.

Ook staat Verhagen erom bekend veel concerten bij te wonen. Daarbij beperkt ze zich niet tot klassieke muziek. "Wat mij is bijgebleven is dat ze onaangekondigd naar een hiphopconcert ging", zegt Reinink. "Ze was er ook echt naar gekleed."

Verhagen blijft nog even aan als commissaris bij het Concertgebouw, maar volgend jaar juni zit haar termijn er daar op en zal ze ook daar haar functie neerleggen.