PostNL komt opnieuw met stijging: postzegel vanaf januari duurder

PostNL verhoogt vanaf januari de prijs van een postzegel voor brieven binnen Nederland naar 1,21 euro. Dat is nu nog 1,14 euro. In juli van dit jaar was er al een tussentijdse prijsverhoging doorgevoerd.

Ook het versturen van brieven naar het buitenland wordt duurder. Het basistarief wordt 1,80 euro. Dat is tien eurocent meer dan nu. Het versturen van een pakket via een PostNL-punt gaat van 7,95 euro naar 8,25 euro, meldt het post- en pakketbedrijf. De prijs voor een online gekocht verzendlabel blijft gelijk.

In januari 2023 kwam de prijs van een postzegel voor het eerst boven de euro uit. De hogere prijs volgens PostNL vanwege de gestegen kosten en een daling van de hoeveelheid post onvermijdelijk is.

"Onze postbezorgers hebben steeds minder post in de tas. Waar we twintig jaar geleden drie brieven per dag op ieder huisadres bezorgden, zijn dat er nu drie per week. Tegelijkertijd zijn de kosten fors gestegen, waardoor een prijsverhoging noodzakelijk is", zegt Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL.