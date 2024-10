Arbeidsinspectie eist maatregelen pakketdiensten: 'Werkomstandigheden te zwaar'

Een jaar lang deed de arbeidsinspectie onderzoek naar de werkomstandigheden in 35 depots van de zes grootste pakketdiensten. Daar zagen ze dat mensen te zwaar tillen en te veel bukken in een te hoog werktempo. "Door verkeerde werkhoudingen kan lichamelijke overbelasting en gezondheidsschade ontstaan."

Daarnaast wil de inspectie dat de hele sector met een totaalpakket aan structurele verbeteringen komt. Het gaat dan om afspraken over maximale vulhoogte van karren, maximale gewichten van pakketten en trainingen.

De pakketdiensten krijgen een jaar de tijd om de verbeteringen door te voeren. "Maar wij blijven een vinger aan de pols houden, dus het is niet zo dat we ze een jaar met rust laten. We hopen dat de sector samen gaat optreden om de fysieke omstandigheden te verbeteren. En wij kunnen daarin adviseren", zegt Rebel. Na een jaar wil de Arbeidsinspectie weer nieuwe inspecties uitvoeren.