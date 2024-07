PostNL moet personeel binnen drie weken minder vaak zware pakketten laten tillen

PostNL moet binnen drie weken maatregelen nemen zodat personeel in sorteercentra minder vaak te zware pakketten hoeft te tillen. Het postbedrijf had bij de rechter uitstel gevraagd voor die eis van de Arbeidsinspectie. Maar daar gaat de rechter niet in mee.

In december constateerde de Arbeidsinspectie dat medewerkers in sorteercentra van PostNL fysiek te zwaar worden belast. Zo moesten ze vaak pakketten tillen die zwaarder zijn dan de toegestane 23 kilo. Daarna eiste de Arbeidsinspectie op 21 mei dat PostNL binnen drie maanden veranderingen zou doorvoeren: de fysieke belasting van medewerkers moest worden voorkomen of op zijn minst teruggedrongen.

'Maatregelen te kostbaar'

Ook concurrenten in beeld

De Arbeidsinspectie zegt in een reactie dat met name in distributiecentra duizenden werknemers klachten krijgen aan hun rug, nek, schouders en knieën. "Afgelopen jaar hebben we bij zo'n 200 distributiecentra gecontroleerd, ook in andere sectoren. We kondigen nooit handhavingsacties aan, maar je kunt er vanuit gaan dat ook concurrenten een bezoek van ons hebben gehad of nog krijgen."