NOS Schaatsen • gisteren, 20:02 • Aangepast gisteren, 23:33 Velzeboer pakt weer World Tour-goud op 500 meter, zilver Oranje op mixed relay

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft net als een week geleden World Tour-goud gewonnen in Montreal op de 500 meter. In een sterk bezette finale was ze ongenaakbaar. Zilver en brons waren voor de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi en Gilli Kim.

0:57 Shorttrackster Velzeboer pakt weer World Tour-goud op 500 meter in Montreal

Het goud voor Velzeboer was al haar derde zege dit wereldbekerseizoen, nadat ze vorig weekend in Montreal al de 500 meter en de 1.000 meter had gewonnen. Zaterdag pakte Velzeboer zilver op de 1.000 meter.

In totaal staat de 23-jarige Velzeboer op twaalf wereldbekerzeges in haar carrière. Twee keer op rij de kortste shorttrackafstand winnen deze winter is knap, zeker gezien de finale in Montreal met Kristen Sanos-Griswold, Arianna Fontana en de twee Zuid-Koreaanse vrouwen.

Eerder op de avond strandde Xandra's zus Michelle Velzeboer na een val in de kwartfinale. Diede van Oorschot werd vrijdag al uitgeschakeld in de voorrondes.

Zilver mixed relay

De Nederlandse shorttrackers begonnen de laatste dag van de World Tour-wedstrijden in Montreal met een zilveren medaille. Op de gemengde aflossing eindigden Sjinkie Knegt, Jens van 't Wout en Michelle en Xandra Velzeboer achter Canada. Japan pakte brons.

1:22 Canadese shorttrackers verslaan Nederland op gemengde aflossing in Montreal

De Dutch Lions, zoals de Nederlandse ploeg heet in de nieuwe opzet van het wereldbekercircuit, hadden in de kwartfinale en halve finale op vrijdag en zaterdag nog de snelste tijden neergezet, maar in de finale ging het net even minder goed.

De Canadese Florence Brunelle haalde enkele rondjes voor het einde Xandra Velzeboer in, waarna Canada de voorsprong vasthield. Japan reed toen al op grote achterstand.

Een week geleden won Nederland tijdens het eerste World Tour-weekend in Montreal nog wel de gemengde aflossing. Toen werden de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea in een chaotische race verslagen.

Geen Nederlanders in finale 1.000 en 1.500 meter

Verder was het een moeizame zondag voor de Nederlandse shortrackers. De 1.500 meter eindigde enigszins teleurstellend voor de vrouwen. Xandra Velzeboer finishte als derde in haar halvefinalerace, niet snel genoeg om op basis van haar tijd door te gaan naar de A-finale. Ze won wel de B-finale.

De 19-jarige Zoe Deltrap ging onderuit in de halve finale en Michelle Velzeboer had eerder op de dag de herkansingen laten schieten om zich te concentreren op de gemengde aflossing.

Op de 1.000 meter bij de mannen kon Van 't Wout niet overtuigen. De winnaar van de kilometer tijdens het eerste World Tour-weekend plaatste zich niet voor de eindstrijd. In zijn halve finale wees een finishfoto uit dat hij zijn schaats net als derde over de streep had geduwd. Daan Kos strandde eerder op de dag in de kwartfinales.

1:02 Shorttrackers kunnen op World Tour-aflossing niet mee met rappe Canadezen

Het tweede wereldbekerweekend werd afgesloten door Itzhak de Laat, Friso Emons, Knegt en Van 't Wout, die op de aflossing in een sterk bezette finale als vierde eindigden achter Canada (goud), Zuid-Korea (zilver) en Italië (brons).

De Nederlandse mannen deden een groot deel van de race goed mee, maar konden in de slotronden niet mee met de snelle Canadezen. Onder meer door de ijzersterke Canadees Wiliam Dandjinou.

Het World Tour-shorttrack gaat volgende maand op 7 december verder met het derde weekend in Peking.