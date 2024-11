NEC veegt vloer aan met dolend Groningen (6-0), hoofdrol Van Crooij

NEC-aanvaller Vito van Crooij was bij vier van de zes goals betrokken.

Strafschop

Groningen-verdediger Marvin Peersman veroorzaakte al na vijf minuten een strafschop door Van Crooij tegen het gras te werken. Koki Ogawa schoot daarna via de hand van doelman Etienne Vaessen binnen voor NEC.

De Japanse doelpuntenmaker maakte in de 26ste minuut ook de 2-0 na een voorzet aan de linkerkant van Van Crooij, die ook bij de 3-0 van NEC was betrokken. De aanvaller ontfutselde de bal van de ver uit zijn doel gekomen Vaessen en bediende daarna de inkomende Sontje Hansen.

FC Groningen maakte ook in de tweede helft een gezapige indruk, mede omdat het al in de 52ste minuut een nieuwe tegenvaller incasseerde. Van Crooij scoorde dit keer zelf met het hoofd na een fraaie voorzet op maat van Ogawa.

Het hoofd van Groningen-trainer Dick Lukkien stond nog een tikkie meer op onweer nadat invaller Sami Ouaissa, die voor Van Crooij in het veld was gekomen, op aangeven van Basar Önal 5-0 voor NEC had gemaakt.