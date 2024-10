NOS Voetbal • vandaag, 16:34 Stug FC Utrecht wint ook in Groningen en vestigt clubrecord

1:59 Bekijk de samenvatting van FC Groningen-FC Utrecht

FC Utrecht is ook na het duel met FC Groningen nog ongeslagen in de eredivisie. Op bezoek in Groningen wonnen de efficiënte Domstedelingen met 1-0.

De ploeg van Ron Jans, oud-speler en trainer van FC Groningen, kent de beste seizoenstart uit de clubhistorie. De winst in Groningen was al de zevende overwinning voor de Utrechters dit seizoen en de zesde op rij. Ook dat laatste is een clubrecord.

Laatkomers op de bank

Anders is het bij tegenstander FC Groningen. Na twee winstpartijen aan het begin van het seizoen volgden drie gelijke spelen en drie nederlagen. Des te opvallender was het dat de thuisploeg niet begon met de sterkste opstelling. Aanvoerder Leandro Bacuna en doelman Etienne Vaessen begonnen op de bank omdat ze te laat kwamen.

Trainer Dick Lukkien vertelde voorgaand aan het duel bij ESPN: "Onderdeel van onze teamafspraak is dat we altijd op tijd zijn. Natuurlijk hebben we enig begrip want ze komen uit een interlandperiode, maar het is ook niet zo dat dit de eerste keer is dat het die jongens overkomt. Uiteindelijk hebben we ook een grens."

David Min zorgde na een klein kwartier voor het eerste wapenfeit. De Utrecht-spits scoorde, maar hij stond buitenspel. Een paar minuten later zette Yoann Cathline wel de openingstreffer op het scorebord. De Fransman mocht het strafschopgebied in dribbelen en schoot zijn tweede doelpunt van het seizoen, via de binnenkant van de paal, langs keeper Hidde Jurjus.

Efficiënt Utrecht

De Groningers waren in de eerste helft vooral dreigend via de bedrijvige Jorg Schreuders, maar tot grote kansen leidde dat niet. Na rust, met de inmiddels ingevallen Bacuna, voerde de thuisploeg de druk op. Marvin Peersman kreeg een aardige kopkans en ook invaller Brynjolfur Willumsson was gevaarlijk met het hoofd, maar zijn inzet miste kracht.

In de slotfase redde Utrecht-doelman Michael Brouwer nog op een vrije trap van Bacuna en spits Willumsson kreeg opnieuw een goede kopkans.

Voor FC Utrecht is het niet alleen de zevende overwinning van het seizoen, maar ook de zevende keer dat de ploeg dat doet met een verschil van één doelpunt.