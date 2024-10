NOS Voetbal • gisteren, 22:55 Ongeslagen FC Utrecht vergroot zorgen puntloos RKC

Het was niet overtuigend, maar het ongeslagen FC Utrecht heeft ten koste van een tiental van RKC Waalwijk de zesde overwinning van het seizoen te pakken. Voor de zesde keer werd het een overwinning met één doelpunt verschil: 3-2.

Met de ongeslagen status na zeven wedstrijden vanaf de start van een eredivisieseizoen vestigde FC Utrecht een nieuw clubrecord. In het seizoen 1984/1985 bleven de Domstedelingen ongeslagen in de eerste zes eredivisieduels, waarna een nederlaag tegen MVV (0-1) volgde.

RKC evenaarde met de achtste nederlaag op rij de langste verliesreeks van een club vanaf de start van een eredivisieseizoen. Ook FC Volendam (1963/1964) en MVV (1968/1969) hadden ooit geen enkel punt na acht eredivisiewedstrijden.

Het contrast kon bijna niet groter. FC Utrecht beleefde een sterke start van het seizoen met de vijf overwinningen en één gelijkspel en de voorlopige tweede plaats in de eredivisie. Voor hekkensluiter RKC was het met zeven nederlagen in de voorgaande zeven duels kommer en kwel.

Rood Meijers na bliksemstart RKC

Maar toch was het RKC dat in de Domstad al vroeg op voorsprong kwam. Denilho Cleonise ontving de bal van Tim van de Loo, omspeelde Souffian El Karouani en schoot in de tweede minuut in de korte hoek raak.

De goal gaf RKC vertrouwen en het spel van de Waalwijkers zag er in de openingsfase aardig uit. In de 26ste minuut kon Henk Fraser zijn plan desalniettemin in de prullenbak gooien. Uitgerekend de ervaren Aaron Meijers ging in de fout.

Meijers raakte met een onnodige en domme tackle Ole Romeny vol op het scheenbeen en moest met rood het veld verlaten. Twee minuten hield het tiental van RKC stand. Toen kopte Nick Viergever in zijn 350ste eredivisieduel uit een voorzet van El Karouani de 1-1 langs keeper Yanick van Osch, die onder de lat bij RKC de voorkeur kreeg boven Jeroen Houwen.

Utrecht slaat kort ma rust toe

Kort na rust nam Utrecht afstand. RKC'er Yassin Oukili verzuimde weg te werken en Paxten Aaronson sloeg genadeloos toe. Vorige week scoorde de Amerikaan ook al tegen AZ. Zeventien seconden na de aftrap knalde David Min tegen zijn oude club de 3-1 binnen.

Daarmee leek de wedstrijd een kwartier na rust gespeeld. Toch kwam RKC terug. Een lichte overtreding van Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn op Daouda Weidmann leverde de bezoekers een strafschop op.

Invaller Richonell Margaret schoot de penalty overtuigend binnen en bracht RKC hoop op een punt. Fraser bracht Mohamed Ihattaren in de ploeg voor de slotminuten, maar het mocht niet meer baten. Een punt zat er niet in voor RKC.

Met de vijfde overwinning op rij evenaarde het FC Utrecht van Ron Jans de langste zegereeks van de club in de eredivisie. Ook in november-december 2000 (onder coach Frans Adelaar) en april-augustus 2017 (onder coach Erik ten Hag) werd vijf keer op rij gewonnen.

