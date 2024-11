NOS Voetbal • vandaag, 14:23 • Aangepast vandaag, 19:33 Go Ahead knokt zich terug in tijdelijk gestaakte IJsselderby tegen PEC (2-2)

4:27 Bekijk de samenvatting van Go Ahead Eagles - PEC Zwolle

De derby tussen streekrivalen Go Ahead Eagles en PEC is zondagmiddag geëindigd in een gelijkspel. Na twee Zwolse doelpunten in de eerste helft en twee van de thuisploeg na rust stond er na negentig minuten 2-2 op de borden in de Adelaarshorst.

De eredivisiewedstrijd moest in de eerste helft tijdelijk worden gestaakt wegens een rookbom op de tribunes. Ook na afloop was het nog even onvriendelijk tussen spelers en publiek.

Bij de 108ste editie van de IJsselderby leek de spanning vooral in de benen van de spelers van Go Ahead te zijn getrokken. De Deventenaren openden het duel aanvallend, maar maakten daarna veel foutjes. De achterhoede bood tegenstander PEC kansen die de Zwolse nummer zestien van de eredivisie zelf niet kon creëren.

PEC neemt leiding

Buitenspeler Filip Krastev vergat een cadeautje uit te pakken en liet Go Ahead ontsnappen. Aanvoerder Davy van den Berg deed dat niet. De middenvelder van PEC kreeg de ruimte om eens lekker aan te leggen. Van buiten de zestien schoot hij hard en zuiver raak, 0-1.

Na het gezwalk van de afgelopen weken leefde PEC juist in Deventer helemaal op. De harde 6-0 nederlaag bij PSV en de 120 minuten in het bekertoernooi (na verlenging uitgeschakeld door NEC) leken te worden weggepoetst in de Adelaarshorst. Want, zoals een spandoek tijdens NEC-PEC de spelers al meegaf, 'Alleen derbywinst telt'.

ANP Davy van den Berg schiet de 1-0 binnen

Daar leek PEC hard naar op weg toen Jamiro Monteiro raak schoot na goed terugleggen van Dylan Mbayo. De 0-2 was allesbehalve onverdiend, de geplaagde ploeg uit Zwolle voetbalde Go Ahead in die fase overhoop.

Gestaakt

De wedstrijd werd vlak voor het eind van de eerste helft tijdelijk gestaakt, omdat op de grens tussen de vakken met uit- en thuissupporters rook bleef hangen door het afsteken van een rookbom.

De gezondheid van de supporters ging voorop, arbiter Bas Nijhuis stuurde de voetballers tijdelijk naar binnen.

0:40 Go Ahead Eagles - PEC Zwolle tijdelijk gestaakt na rookbom

Toen de situatie op de tribunes was opgeklaard, zocht Go Ahead naar de ommekeer. Die kwam er vlak na rust. Oliver Edvardsen zorgde voor de aansluitingstreffer (1-2) op aangeven van Enric Llansana.

De Deventer hoop leek vlot te worden weggepoetst door Dylan Vente, maar zijn 1-3 ging niet door wegens buitenspel.

De uitstekend keepende Jasper Schendelaar was goed op weg om de grote man van PEC te worden, tot hij aan de grond genageld stond en zag hoe Llansana van afstand de verre hoek vond.

0:58 Go Ahead én PEC balen na gelijkspel in IJsselderby 'met twee gezichten'

Na de 2-2 zocht Go Ahead naar meer en perste PEC er nog een slotoffensief uit. De grootste kansen kwamen in blessuretijd voor Finn Stokkers (geblokt schot) en Gerrit Nauber (kopbal naast), maar zij konden Go Ahead de overwinning niet bezorgen.

Net als in beide edities van vorig seizoen eindigde de streekderby zo in een gelijkspel. Op 9 mei ontmoetten de twee elkaar weer in Zwolle.