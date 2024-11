ANP Mats Deijl (GAE) in duel met Anselmo Garcia MacNulty

NOS Voetbal • vandaag, 08:26 Rivaliteit, emotie, trots en jaloezie: de IJsselderby leeft altijd

De rood-gele fakkels in Deventer en blauw-witte rook in Zwolle bij de laatste trainingen van voetbalclubs Go Ahead Eagles en PEC Zwolle kunnen maar één ding betekenen: de IJsselderby is op komst.

Het duel tussen de twee Overijsselse clubs leeft al jaren enorm. Vanmiddag (12.15 uur) staat de 108ste editie van derby op het programma in de Adelaarshorst in Deventer.

"Het is rivaliteit in een mooie pure vorm. Het zijn twee steden die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn, op sportief gebied. Een echte krachtmeting", zegt sporthistoricus Ewout van der Horst.

"Het zit heel diep. In elke wedstrijd, ook al is het tegen NEC, wordt gezongen over de andere club", zegt Hennie Spijkerman, die werkzaam was bij beide clubs.

Emoties

"Ik heb de wedstrijd als trainer bij Zwolle meegemaakt. Dat was heel vreemd. Ik heb 25 jaar rondgelopen bij Go Ahead, en dan zit je op de bank bij Zwolle. Dat zijn aparte wedstrijden, omdat er heel veel emotie bij komt kijken", zegt Spijkerman.

"Toen ik later assistent was bij Ajax, woonde ik in Zwolle en ging ik op de fiets naar het stadion voor de derby. Toen de Go Ahead-fans aankwamen, werd ik voor alles uitgescholden. Ik liep via de hoofdingang naar binnen, liep langs de Zwolle-fans en kreeg hetzelfde over me heen. Dat was een hele vreemde gewaarwording."

1:44 Kleurt de IJssel rood-geel of blauw-wit? De IJsselderby uitgelegd

"Dat is het effect van twee steden vlak bij elkaar, die op veel fronten met elkaar te maken hebben, elkaar soms omarmen, maar elkaar soms ook het licht in de ogen niet gunnen", zegt Van der Horst. "Dat sluipt erin, het herhaalt zich en dan versterkt het zich."

"Zwollenaren en Deventenaren zijn trots op hun stad en zeker trots op hun club. De rivaliteit zit hem erin dat Zwolle economisch en qua bevolking net iets groter is, en dat het de hoofdstad van de provincie is."

De derby is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Daarom wordt er geen alcohol geschonken voor en tijdens het duel in de Adelaarshorst. Vorig jaar waren er helemaal geen uitsupporters in Deventer, omdat de club, gemeente en politie besloten slechts het halve uitvak te openen voor publiek. Dat schoot PEC in het verkeerde keelgat, waarna het besloot over te gaan tot een boycot.

De vorige IJsselderby's Vorig seizoen eindigden beide duels tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle in 1-1. De twee edities daarvoor, in het seizoen 2021-2022, werden allebei met 1-0 gewonnen door Go Ahead. De laatste overwinning van PEC dateert van het seizoen 2016-2017, toen de 'Blauwvingers' beide wedstrijden met 3-1 wonnen. In totaal zijn er 107 IJsselderby's gespeeld. PEC won 47 keer, Go Ahead was veertig maal de beste en twintig duels eindigden in een gelijkspel.

"Voor zo'n wedstrijd hoef je niemand te motiveren. Je proeft het al in de aanloop naar de wedstrijd", aldus Spijkerman. Dit ondanks dat de meeste spelers niet uit de regio komen.

"Supporters komen naar de training, die geven het weken van te voren aan: 'dan moet het gebeuren. De rest mag je verliezen, zolang je die wedstrijd maar wint.' Dat is het sentiment en als speler krijg je dat mee."

Deventer extra fanatiek

Van der Horst denkt dat de wedstrijd in Deventer nog iets fanatieker beleefd wordt. "Het is geen calimero-effect, maar daar leeft meer het gevoel: 'we zullen ze pakken'."

In Zwolle werden vorig jaar enkele rookpotten afgestoken

ANP Sfeer voorafgaand aan de vorige IJsselderby in Deventer

"In Deventer zie je overal een sterke samenhang tussen voetbalclub en het sentiment in de stad. Er wordt volop over gesproken, het leeft en het gonst. Mensen zijn heel erg met de club bezig."

Dat laatste beaamt ook Spijkerman. "Zeker een periode geleden maakte het in Deventer niet uit waar ze stonden. Er was altijd een vaste kern. In Zwolle is het iets afhankelijker van het succes."

Wie de favoriet is in het duel, dat om 12.15 uur begint? "Go Ahead heeft een moeilijke start gehad, maar zit in de lift. Maar in zo'n derby gelden dat soort zaken helemaal niet."