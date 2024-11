Australische regering wil 20 procent van alle studieschulden kwijtschelden

Correspondent Australië Meike Wijers:

"Het drastisch verminderen van de studieschuld van jonge Australiërs is een verkiezingsbelofte van de Labor-regering van premier Anthony Albanese. Australië maakt zich op voor nieuwe verkiezingen, die vòòr mei 2025 gehouden moeten worden. Een datum is nog niet bekendgemaakt, maar duidelijk is dat de torenhoge kosten van het levensonderhoud een van de belangrijkste thema's wordt.

Veel Australiërs hebben moeite om rond te komen vanwege hoge inflatie en achterblijvende lonen. Dit is ook een speerpunt van de oppositie, al ziet deze niets in het voorstel van de regering. Het is volgens hen slechts een tactiek van Labor om kiezers te winnen in de aanloop naar de verkiezingen."