Australische premier onder vuur na kopen miljoenenvilla tijdens woningcrisis

Volgens critici en enkele leden van de oppositie is Albanese het contact met de werkelijkheid verloren en is vooral de timing van de aankoop slecht.

"Het echte probleem voor Australiërs is dat veel mensen een huis willen kopen, maar dat ze dat heel moeilijk kunnen vinden. Vooral ook doordat de huidige regering er slecht in slaagt het beleid zo in te richten dat het beter wordt", zegt politicus Paul Fletcher in Australische media.