Mascotte voor jubeljaar Rooms-Katholieke Kerk is cartoon meisje

Simone Legno Luce, de mascotte van het jubeljaar 2025

Deze week heeft de Rooms-Katholieke Kerk een mascotte voor het jubeljaar 2025 onthuld. De mascotte Luce, het Italiaanse woord voor licht, ziet er met haar gele regenjas, blauwe haar en grote ogen uit als een soort Japanse cartoonfiguur.

En dat is niet zonder reden: ze moet in het jubeljaar de kerk dichter bij de jongeren brengen met "de cultuur die zo geliefd is onder onze jonge mensen", zei aartsbisschop Rino Fisichella bij de onthulling. Japanse tekenfilms, anime, en stripboeken, manga, zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder jongeren.

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede: "Dat de Rooms-Katholieke Kerk voor een mascotte als Luce gaat, is niet zo gek. De kerk heeft veel moeite om jonge mensen aan te trekken, in de westerse wereld gaan die niet veel meer naar de kerk. Ze hebben een andere manier van leven en men probeert hen op alle mogelijke manieren te bereiken. Ook is het Vaticaan overal te vinden. De paus heeft een account op X met miljoenen volgers. Ook zit de kerk op Facebook en Instagram. Luce, het meisje, is ook gemaakt met een knipoog naar Osaka. In 2025 is daar een Wereldtentoonstelling en de Rooms-Katholieke Kerk heeft daar een eigen paviljoen. Het mangapoppetje moet aanspreken in die wereld."

Het meisje komt samen met het ensemble 'Luce & Friends' dat bestaat uit een nog ander meisje, twee jongens, een hond, een duif en een engeltje. De felle kleuren en grote ogen zijn niet alleen gekozen om aantrekkelijk te zijn voor jongeren. De elementen in het design van Luce hebben ook allemaal een betekenis. Zo hebben haar regenjas en vieze laarzen te maken met een lange tocht door een storm, want "een pelgrimstocht is niet altijd kalm", is te lezen in de uitleg over het ontwerp van de mascotte.

Ze is ontworpen door Tokidoki, een merk van onder andere de Italiaanse designer Simone Legno. Hij heeft in het verleden ook designs gemaakt voor bijvoorbeeld Hello Kitty.

Het ontwerp lijkt vooralsnog goed ontvangen te worden, op sociale media reageren mensen veelal met enthousiasme. Maar er valt ook kritiek te horen op de keuze voor Legno omdat hij ooit seksspeeltjes zou hebben ontworpen. Dat schiet sommige katholieken in het verkeerde keelgat.

Pelgrims

2025 is een speciaal jaar voor de Rooms-Katholieke Kerk. In de traditie van de kerk zijn jubeljaren ook een oproep aan pelgrims om naar Rome te komen en door de heilige deur de Sint-Pieter binnen te gaan. Dat levert gelovigen vergeving van hun zonden op.

Normaal gesproken wordt er om de 25 jaar een jubeljaar gehouden, maar nu was de laatste keer in 2015. Toen riep paus Franciscus een speciaal jubeljaar uit dat in teken van barmhartigheid stond. Het thema van volgend jaar is "Pelgrims van Hoop".