Paus benoemt 21 nieuwe kardinalen

Paus Franciscus heeft aangekondigd 21 dat hij nieuwe kardinalen gaat benoemen. Daarmee is het College van Kardinalen, dat op een dag zijn opvolger zal kiezen, aanzienlijk uitgebreid.

Ook bij eerdere benoemingen van de paus lag de nadruk op vertegenwoordigers van de wereldkerk. Sinds Franciscus in 2013 paus werd is het aantal Europese en vooral Italiaanse kardinalen sterk gedaald. Sinds zijn eigen verkiezing in 2013 heeft hij elf keer kardinalen "gecreëerd", zoals dat wordt genoemd binnen de kerk.