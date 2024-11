Vrouwen PSV straffen opbouwfouten Excelsior genadeloos af en winnen met 0-4

Excelsior koos namelijk regelmatig voor de opbouw van achteruit en probeerde oplossingen te vinden in kleine ruimtes. Het ging ondanks wat slordigheden een half uur goed voor de ploeg uit Rotterdam, tot de 0-1 viel. Vanaf dat moment had PSV Excelsior een kwartier lang in een wurggreep.

De club uit Rotterdam bleef kiezen voor de opbouw, maar raakte de ene na de andere bal kwijt. Dieptepunt was de 0-3. Op de rand van het eigen strafschopgebied legden verdedigster Robine de Ridder en keepster Anouk van der Klooster de bal zomaar in de voeten van PSV-speelster Chimera Ripa.

Ripa had vrij baan en liep recht op Van der Klooster af, legde de bal af aan de vrijstaande Joëlle Smits, waarna zij in de 43e minuut het derde doelpunt van de wedstrijd maakte. Nog geen twee minuten later was het 0-4.