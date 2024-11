Pro Shots De Graafschap viert de 1-0 van Tristan van Gilst

Van Gilst wijst De Graafschap de weg naar voorlopige tweede plaats

Tristan van Gilst heeft De Graafschap in de eerste divisie met twee doelpunten naar een 4-1 overwinning geleid tegen directe concurrent FC Dordrecht. Mimoun Mahi en Philip Brittijn maakten in de slotfase de overige goals.

Door de zege in Doetinchem stegen de Superboeren naar de voorlopige tweede plaats in de eerste divisie op twee punten van koploper Helmond Sport, dat zondag pas in actie komt. Dordrecht blijft zesde.

Clubtopscorer

De 21-jarige Van Gilst schoot de thuisploeg met een prachtig schot met rechts in de 8ste minuut op voorsprong. Na de 1-1 van Daniël van Vianen herhaalde Van Gilst zijn kunstje in de 33ste minuut.

Voor de geboren Amsterdammer, opgegroeid in Aalsmeer, waren het zijn zesde en zevende doelpunt van het seizoen. Daarmee is hij clubtopscorer. Van Gilst stapte vorig jaar van PEC Zwolle over naar De Graafschap.

Pro Shots Jaden Slory en Tristan van Gilst

Smaakmaker Van Gilst werd in de 70ste minuut gewisseld. Zijn vervanger Mahi besliste de wedstrijd met een strafschop in de 84ste minuut en in blessuretijd zette Brittijn de 4-1 op het scorebord.

De Graafschap blijft in ieder geval tot morgen de nummer twee van de eerste divisie. Dan komt nummer drie FC Den Bosch in actie tegen Roda JC Kerkrade. Zondag ontvangt koploper Helmond Sport Excelsior.

Zeges voor Cambuur en ADO

In de subtop van de eerste divisie deden ADO Den Haag en SC Cambuur goede zaken. ADO won door goals van Dano Lourens (twee keer), Dyon Dorenbosch (eigen goal) en Matteo Waem met 0-4 bij FC Eindhoven.

Cambuur kwam bij Jong AZ in Wijdewormer op voorsprong via Matthias Nartey, maar kwam door treffers van Ro-Zangelo Daal en Julian Oerip op achterstand. Remco Balk en Tyrique Mercera bezorgden Cambuur de winst.