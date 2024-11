AFP Harris tijdens de rally in Las Vegas

NOS Nieuws • vandaag, 08:49 • Aangepast vandaag, 08:58 AmerikaKiest: Harris laakt 'vrouwenbeschermer' Trump • Weggeefactie Musk niet verboden

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen met kleine marges: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend. Lees in dit artikel de laatste ontwikkelingen.

De campagnes:

Harris haalt uit naar 'vrouwenbeschermer' Trump

Kamala Harris heeft fel uitgehaald naar opmerkingen van Donald Trump dat hij als "beschermer van vrouwen" zal optreden, "of ze dat nou willen of niet". Op een bijeenkomst in Las Vegas noemde ze dat beledigend voor iedereen. "Hij respecteert de vrijheid en intelligentie van vrouwen niet om in hun eigen belang te handelen. Wij hebben wel vertrouwen in vrouwen."

Trump had eerder verklapt dat adviseurs hem aanraadden zichzelf niet meer beschermer van vrouwen te noemen vanwege de bevoogdende ondertoon. "Nou, ik doe dat gewoon, of ze het nou willen of niet. Ik ga ze beschermen, tegen de migranten die binnenkomen en landen die ons willen raken met raketten."

Trump: de VS is bezet

Net als Harris voerde ook Trump campagne in het westen van de VS, met bezoeken aan swing states Arizona en Nevada en een uitstapje naar New Mexico, waar de Democraten de winst verwachten. Hij gebruikte zijn reis om het grensbeleid van de Democraten te bekritiseren. Zo nodigde hij de nabestaanden uit van een veteraan die recent in Mexico door leden van een drugskartel was vermoord.

Trump schetste een naargeestig beeld van zijn land: "De Verenigde Staten zijn een bezet land. Ongelofelijk dat ik dat moet zeggen: we zijn een bezet land. Ze komen met duizenden binnen met militair materieel." Alleen zijn herverkiezing zou een bevrijdingsdag brengen, drukte hij aanhangers op het hart.

Ssssst!

Republikeinen zijn boos over een verkiezingsspotje van Harris-aanhangers dat vrouwen erop wijst dat ze mogen liegen over op wie ze stemmen. In het door Julia Roberts ingesproken filmpje van een progressief-evangelische kiesgroep kijken twee vrouwen veelbetekenend naar elkaar als ze het stemformulier invullen. "Op de enige plek in Amerika waar vrouwen nog mogen kiezen, mag je stemmen wat wat je zelf wil. En niemand hoeft erachter te komen", zegt de actrice bij beelden van een vrouw die haar stereotiepe Trump-echtgenoot toelacht terwijl ze net op de Democraat heeft gestemd.

"Ik vind dit vergelijkbaar met een affaire hebben", reageerde Fox-commentator Jesse Waters. De rechtse activist Charlie Kirk had medelijden met de onwetende echtgenoot, "die waarschijnlijk hard werkt om een leuk leventje te hebben en voor zijn gezin te zorgen en dan liegt zij tegen hem."

De organisatie achter het spotje zegt dat de verontwaardigde reacties juist bewijzen dat het advies nodig is. "Wij willen mensen helpen in het stemhokje te doen wat hun hart ingeeft." Er is inmiddels ook een versie met George Clooney die stoere kerels erop wijst dat ze stiekem Democratisch mogen stemmen.

Het laatste nieuws:

Musk mag doorgaan met miljoenenactie

Elon Musk hoeft voorlopig nog niet te stoppen met het weggeven van miljoenen aan kiezers in swing states. Musks advocaten hadden gevraagd de zaak over te hevelen naar een federale rechtbank en de rechter in Philadelphia bepaalde dat daarom een federale rechter eerst moet kijken of de weggeefactie toegestaan is voor hijzelf uitspraak kan doen. Een verbod voor de stembusgang is nu onwaarschijnlijk.

Al bijna twee weken geeft Musk dagelijks 1 miljoen dollar weg aan een kiezer die een petitie van hem ondertekent. De aanklager noemt dat verkiezingsbeïnvloeding en een illegale loterij. De rechter had Musk opdracht gegeven aanwezig te zijn voor de hoorzitting, maar zijn advocaten zeiden dat de drukbezette miljardair niet op stel en sprong kon verschijnen. Ze vonden bovendien dat de aanklager met Musks komst een circus wilde maken van het proces.

Trump klaagt CBS aan voor 10 miljard

Donald Trump eist 10 miljard dollar van CBS omdat de zender de verkiezingen zou hebben beïnvloed door een interview met Harris te hermonteren. De Trump-campagne spreekt van misleiding van kiezers. Op 7 oktober werd een lang interview met Harris uitgezonden door 60 Minutes, waarin ze onder meer werd bevraagd over de relatie met Israël. In een eerder uitgezonden fragment gaf Harris een antwoord van 146 woorden, maar in het programma zelf was dat teruggesnoeid tot 20. Trump noemde dat eerder al "het grootste bedrog uit de geschiedenis van de televisie" en wilde dat de CBS-zendvergunning zou worden ingetrokken. CBS erkende dat er was gesneden in het antwoord maar blijft benadrukken dat toon en inhoud geen geweld is aangedaan.

Stenografen protesteerden over Bidens apostrof

De officiële stenografen van het Witte Huis hebben geprotesteerd dat woordvoerders een vrijgegeven transcript met omstreden uitspraken van Biden eigenhandig hebben aangepast. Toen er ophef ontstond omdat Biden Trump-aanhangers "afval" leek te noemen, veranderde de persafdeling in overleg met de president het woord "supporters" in "supporter's", waardoor de zin niet meer ging over de hele Trump-achterban, maar de ene komiek die Puerto Rico een berg drijvend afval had genoemd.

Persbureau AP kreeg een mail in handen waarin de stenografen officieel protest aantekenen tegen die wijziging, die overlegd had moeten worden met de afdeling. "Als er twijfels zijn, dan mag woordvoering weigeren het hele transcript vrij te geven, maar niet zelf wijzigingen aanbrengen", maant de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de taak. "Nu verschilt het officiële verslag dat bijvoorbeeld naar het Nationaal Archief gaat met de vrijgegeven versie." Over of de verandering terecht was, doet de ambtenaar geen uitspraak.

De komende dag

Harris en Trump in dezelfde stad

Inwoners van de grootste stad van Wisconsin kunnen vandaag kiezen of ze Trump of Harris live willen zien: allebei bezoeken ze Milwaukee. Allebei bezoeken ze ook nog een andere zogenoemde Blue Wall-staat, Michigan. De Republikein gaat naar de stad Warren bij Detroit, de Democraat spreekt een uurtje rijden verderop in Appleton. Michigan is met zestien kiesmannen een van de belangrijkste staten aanstaande dinsdag, Wisconsin heeft er met tien iets minder.

Burgemeester New York voor de rechter

Het heeft niet direct te maken met de verkiezingen, maar wel een pijnlijk politiek schandaal voor de Democraten: burgemeester Eric Adams van New York moet voor het eerst voorkomen omdat hij wordt beschuldigd van corruptie. Hij zou van verschillende landen smeergeld hebben aangenomen om hun belangen illegaal te behartigen. Adams ontkent schuld.

