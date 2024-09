AP Eric Adams in zijn videoverklaring

NOS Nieuws • vandaag, 07:28 Burgemeester New York aangeklaagd na corruptieonderzoek

Burgemeester Eric Adams van New York is aangeklaagd na een corruptieonderzoek, melden Amerikaanse media. Omdat de aanklacht nog niet openbaar is gemaakt, is nog niet duidelijk waarvoor hij precies wordt vervolgd. Wel heeft Adams al gezegd dat hij zichzelf zal verdedigen. Het is de eerste keer dat een zittend burgemeester van New York wordt vervolgd.

De politie nam vorig jaar november telefoons en een iPad van de Democraat in beslag in een onderzoek naar steekpenningen. Adams zou campagnedonaties hebben aangenomen in ruil voor illegale belangenbehartiging voor buitenlandse partijen. Turkije werd daarbij genoemd, maar ook Adams' contacten met Israël, China, Qatar, Zuid-Korea en enkele andere landen zouden worden onderzocht.

Vanwege de verdenkingen deed de politie vorig jaar al een inval bij Adams' belangrijkste fondsenwerver. Begin deze maand werd het onderzoek uitgebreid naar vertrouwelingen van Adams, van wie ook telefoons in beslag genomen werden. Zijn politiechef, directeur Onderwijs en juridisch adviseur namen daarop ontslag.

'Leugens'

Adams zegt dat hij onschuldig is en van plan is zichzelf te verdedigen. "Deze aanklachten zijn volledig gebaseerd op leugens", zei hij in een videoboodschap. "Ik zal dit onrecht met al mijn kracht en overtuiging bevechten." Hij wil daarom een mogelijk proces zo snel laten beginnen.

De 64-jarige Adams, oud-hoofdinspecteur van de New Yorkse politie, werd drie jaar geleden gekozen als burgemeester van de grootste stad in de VS. Hij zou zich volgend jaar opnieuw verkiesbaar kunnen stellen, al is de verwachting dat hij dan veel concurrentie zal krijgen. Zijn populariteit kreeg recentelijk een flinke knauw doordat een hausse aan immigranten tot problemen in de daklozenopvang leidden.

Verschillende partijgenoten hebben Adams al opgeroepen terug te treden in verband met de verdenkingen. Onder hen is het invloedrijke Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, die vindt dat Adams "in het belang van de stad" ontslag moet nemen.

Adams weigert ontslag

Adams liet in zijn videoboodschap weten dat niet van plan te zijn. "Ik begrijp dat New Yorkers bang zijn dat ik mijn werk niet meer kan doen door deze beschuldigingen. Maar ik kamp al maanden met deze leugens en toch gaat het steeds beter met de stad. U heeft mij gekozen om deze stad te leiden en dat blijf ik doen."

Mogelijk wordt er vandaag meer duidelijk over de aanklachten tegen de burgemeester, als die door de rechter openbaar gemaakt worden. Dan wordt ook duidelijk of Adams gearresteerd wordt of dat hij zich vrijwillig bij de politie mag melden.