AFP Trump als vuilnisman tijdens een rally

NOS Nieuws • vandaag, 08:18 AmerikaKiest: Trump omarmt afval-thema • Musk voor de rechter om weggeefplan

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen met kleine marges: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend. Lees de laatste ontwikkelingen in dit artikel.

De campagnes:

Trump gaat voor vuilnisthema

De campagne van Donald Trump stond afgelopen dag in het teken van afval: een dag nadat Biden de mist in was gegaan en Trump-aanhangers vuilnis leek te hebben genoemd, liet Trump een vuilniswagen met zijn naam erop voorrijden en hield hij een rally in een oranje hesje. Volgens Trump zien de Democraten zijn kiezers als "kwaadaardig en onmenselijk". "Ze behandelen jullie als vuilnis. Ze behandelen ons land als vuilnis, met die open grenzen en alle andere vreselijke dingen die ons land schaden."

0:39 Trump over vuilnis-opmerking van Biden: 'Zoiets zeg je niet'

Als voormalig reality-ster zet Trump wel vaker rekwisieten in om zijn politieke boodschap kracht bij te zetten. Zo was hij enkele anderhalve week geleden nog in een McDonald's om de claim van Harris dat ze ooit voor de hamburgerketen had gewerkt belachelijk te maken.

Het afvalthema was de afgelopen dagen in het nieuws nadat een Trump-aanhanger op een van zijn bijeenkomsten Puerto Rico "een drijvende berg afval" had genoemd. President Biden leek daarop Trumps aanhangers ook afval te noemen, al verduidelijkte hij later dat hij het alleen over die ene komiek had. Gezeten op de bijrijdersstoel van de vuilnisauto herhaalde Trump tegen verslaggevers dat hij niet op de hoogte was geweest van de grap. "Ik weet helemaal niets over hem. Geen idee wie hij is, ik heb hem nog nooit gezien. Ik hoorde dat hij wat had gezegd, maar dat is aan hem. Hij is een komiek."

Het laatste nieuws:

Schwarzenegger steunt Harris

Acteur en oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger heeft zich uitgesproken voor Kamala Harris. Hoewel hij altijd een Republikein is geweest, zegt hij "altijd eerst Amerikaan te zullen zijn en dan pas Republikein". Hij zegt woest te worden als Trump de VS het afvalputje van de wereld noemt en zijn verlies in verkiezingen niet erkent.

Nicky Jam trekt steunbetuiging aan Trump in

Reggaeton-artiest Nicky Jam heeft zijn steunbetuiging aan Donald Trump ingetrokken. De belediging van zijn Puerto Ricaanse afkomst door het eiland met een berg afval te vergelijken ging hem te ver. "Ik steunde Donald Trump omdat ik meende dat hij het beste zou zijn voor de economie in de VS", legde hij uit in een Spaanstalige video aan zijn 44 miljoen volgers op Instragram. "Veel immigranten lijden onder deze economie en ik dacht dat het goed was om voor een zakenman te kiezen." Nicky Jam vervolgde dat hij nooit gedacht had dat zijn afkomst zo beledigd zou worden.

De steunbetuiging in Las Vegas een maand geleden was ook niet helemaal vlekkeloos verlopen. Vanwege zijn naam leek Trump ervan uit te gaan dat Nicky Jam een vrouw was toen hij hem introduceerde. "Een superster van de Latijns-Amerikaanse muziek, Nicky Jam, kennen jullie haar? Zij is lekker! Waar is ze?"

'Kiezers liegen tegen geliefden over stem'

Uit een peiling blijkt dat veel kiezers tegen naasten niet open zijn over op wie ze stemmen. Uit een peiling van nieuwssite Axios blijkt dat ongeveer een kwart van de ondervraagden niet voor hun keuze durft uit te komen. Bij jonge stemmers loopt dat nog meer op: bij gen Z'ers tussen de 18 en 27 jaar en millennials (28-43) is dat respectievelijk 44 en 47 procent. Voor boomers is het slechts 6 procent.

Er is niet gevraagd of het gaat om Trump- of Harrisaanhangers, maar de cijfers zijn ongeveer gelijk bij Democraten, Republikeinen en onafhankelijken. Mannen doen het opvallend vaker dan vrouwen, 30 tegen 17 procent.

In een andere peiling van persbureau AP zeggen zeven op de tien Amerikanen zich nerveus of gefrustreerd te voelen over de stembusgang. Slechts een derde zegt er enthousiast over te zijn.

Biden deelt snoep uit op Halloween

Voor de laatste keer mocht Joe Biden als president trick-or-treaters ontvangen bij het Witte Huis. Bij het traditionele uitdelen van snoep op Halloween kregen de kinderen van first lady Jill, die vroeger docent was, ook een boek mee. Zij was voor de gelegenheid verkleed als panda, ter ere van de komst van twee Chinese panda's naar de nationale dierentuin in de hoofdstad.

0:36 Even zwaaien: presidentsvrouw Jill Biden in pandakostuum

De komende dag

Elon Musk moet voor de rechter verschijnen

De rijkste man ter wereld moet vandaag voor de rechter verschijnen om de weggeefactie waarbij hij tot de verkiezingen dagelijks een miljoen schenkt aan een kiezer. Volgens de aanklager in Philadelphia is dat niet alleen verkiezingsbeïnvloeding, maar ook een illegale loterij. Hij wil Elon Musk daarom strafrechtelijk vervolgen. De rechter heeft de multimiljardair verplicht aanwezig te zijn, maar zijn advocaten wilden nog niet zeggen of hij daar gehoor aan geeft.

Musk is een uitgesproken aanhanger van Trump en heeft al tientallen miljoenen geschonken aan diens campagne. Hij begon vorige week met elke dag een miljoen weg te geven aan kiezers uit swing states die zijn steunbetuiging aan de Amerikaanse grondwet onderschrijven. Critici noemen dit een verkapte manier van stemmen kopen, wat verboden is.

J.Lo mee met Harris

Harris voert campagne met Jennifer Lopez in Las Vegas. Met de van oorsprong Puerto Ricaanse zangeres en actrice zal de Democraat proberen de grote latino-gemeenschap in swing state Nevada aan te spreken: iets meer dan een kwart van de bevolking is daar van Latijns-Amerikaanse afkomst.

Tot de Amerikaanse verkiezingsdag op 5 november maken we dit dagelijkse verzamelartikel met laatste nieuws. Als er aanleiding is voor meer artikelen over de Amerikaanse verkiezingsstrijd lees je die uiteraard ook op NOS.nl.

Tot morgen!