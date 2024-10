ANP

NOS Nieuws • vandaag, 21:23 Laatste keer Lubach bij VPRO: 'Het was een feest'

Kijkcijferkanon Arjen Lubach was vanavond voor het laatst op televisie in dienst van de VPRO. "Dit was 'm dan, de laatste Avondshow", sloot de presentator af. "Ik wil jullie bedanken voor het kijken, het was een feest."

Wat Lubach hierna gaat doen is onduidelijk, maar "Nederland is nog niet van ons af" zei de satiricus in mei toen hij zijn vertrek aankondigde. De laatste gast bij De Avondshow, cabaretier Peter Pannekoek, vatte het gisterenavond samen: "Dit is het einde van een tijdperk".

Lubach heeft zo'n tien jaar satirische video's voor de VPRO gemaakt, met zowel op lineaire tv als op sociale media een miljoenenpubliek. Politici, journalisten, influencers, bekendheden, instanties en bedrijven: alles en iedereen werd op de hak genomen in Zondag met Lubach (2014 - 2021) en vervolgens in De Avondshow met Arjen Lubach (2021 - 2024).

Samen met zijn team won Lubach prijzen als de Gouden Televizier-Ring en de Zilveren Nipkowschijf. De 45-jarige presentator werd in 2022 uitgeroepen tot Mediapersoon van het Jaar.

Farao Arjen Henrik I

In 2015 riep de presentator zich uit tot 'Farao der Nederlanden'. De actie was een protest tegen de monarchie. "We kunnen ze niet kiezen, niet beledigen of verantwoordelijk houden voor daden en dat allemaal omdat precies 200 jaar geleden een willekeurige man zei: 'Ik ben jullie koning'", zei Lubach over de leden van het koningshuis. "Dat slaat nergens op."

Via een burgerinitiatief kreeg 'farao Arjen Henrik I' voldoende handtekeningen om zijn 'benoeming' op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, maar het verzoek werd afgewezen. De actie leverde hem wel de titel Republikein van het Jaar op.

VPRO Farao Arjen Henrik I

De grote internationale hit was America First, Netherlands Second. Dit 'introductiefilmpje' voor Donald Trump, gepubliceerd toen de Republikein in 2017 president van de VS werd, is op YouTube inmiddels 29 miljoen keer bekeken. Ook in andere Europese landen werd het idee overgenomen, en werden filmpjes gemaakt om hun land te promoten voor Trump.

Behalve lof was er ook kritiek op Lubach. Zo zei toenmalig minister Edith Schippers in 2016 dat haar man zijn baan had opgezegd vanwege 'oneerlijke' kritiek in een uitzending. Lubach had de rol van de echtgenoot van Schippers dubieus genoemd: hij zou als zorgconsultant artsen advies geven over de duur van behandeltrajecten, en op die manier zouden zowel artsen als consultants meer winst maken. In reactie op Schippers' kritiek zei de presentator dat de kwestie uitgebreid was onderzocht.

Regelmatig nam Lubach een duidelijk standpunt in over politiek gevoelige kwesties. Bijvoorbeeld toen hij pleitte hij voor het gebruik van kernenergie om op die manier de internationale klimaatdoelen te kunnen halen. Deze boodschap schoot bij sommige experts in het verkeerde keelgat. Ook maakte Wise, een organisatie die fel tegen de bouw van meer kerncentrales is, een kritische Lubach-persiflage over het onderwerp.

Wise Screenshot uit de persiflagevideo

Na enkele honderden afleveringen is de VPRO-tijd van Lubach nu voorbij. Het is volgens de presentator "tijd voor nieuwe avonturen". Zijn tafelgast gisteravond, cabaretier Pannekoek, trok gisteren symbolisch alvast een paar stukken van het decor af.

Pannekoek zei voor de grap dat hij al wist waar Lubach straks aan de slag gaat: "RTV Noord-Holland". De geboren Groninger verbeterde hem gekscherend: "Het is RTV Noord".