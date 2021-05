Lubach in 2022 terug op tv met show van maandag tot donderdag

Arjen Lubach keert volgend jaar terug op televisie. De presentator laat via een aankondiging op zijn sociale mediakanalen weten dat hij voor de VPRO op NPO1 een programma gaat presenteren van maandag tot en met donderdag.

Over de inhoud is nog weinig bekend, net als over de uitzendtijd. Volgens persbureau ANP gaat het om een show "rond komedie en actualiteit".

De NPO bevestigt de komst van het programma. Verder wil een woordvoerder er weinig over kwijt, behalve dat het programma "losstaat" van De Vooravond en M., de talkshows die nu afwisselend te zien zijn aan het begin van de avond op NPO 1.