Lubach stopt na komend seizoen met De Avondshow, vertrekt bij de VPRO

Arjen Lubach stopt met het populaire dagelijkse programma De Avondshow. Vanaf 2 september is het laatste seizoen van de satirische nieuwsshow te zien, heeft de VPRO bekendgemaakt in een persbericht. De 44-jarige Lubach vertrekt ook bij de omroep.

Lubach maakte tien jaar lang programma's voor de VPRO. Van 2014 tot 2021 maakte hij het wekelijkse programma Zondag met Lubach. In 2022 begon hij met zijn dagelijkse show.

Lubach zegt in het persbericht met veel plezier terug te kijken op zijn werk bij de VPRO, maar toe te zijn aan een nieuw avontuur. Wat zijn volgende stap zal zijn, maakt hij niet bekend. "Maar niet getreurd: komische televisie maken zit in mijn bloed, dus Nederland is nog niet van ons af."