Rijksmuseum dicht tijdens Museumnacht vanwege aangekondigde actie XR

Het Rijksmuseum blijft zaterdagavond tijdens de Museumnacht Amsterdam dicht vanwege een aangekondigde actie van Extinction Rebellion (XR). Het museum noemt de actie een "bedreiging" en zegt dat het daarom genoodzaakt is om de deuren gesloten te houden.

XR heeft de actie gisteren aangekondigd, maar geen details over de inhoud bekendgemaakt. Wel zegt de actiegroep dat het om een "disruptieve" actie gaat. Een woordvoerder van het Rijksmuseum wil niet tegen omroep NH zeggen of het museum meer weet over de precieze plannen van XR.