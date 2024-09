Rijksmuseum gesloten vanwege blokkade Extinction Rebellion

In samenwerking met

Het Rijksmuseum is "tot nader order gesloten" vanwege een demonstratie door Extinction Rebellion. Een woordvoerder van het Amsterdamse museum heeft dat bevestigd.

Actievoerders hebben zichzelf vastgeketend aan de toegangspoorten van de voetgangers- en fietstunnel onder het museum. In die tunnel bevindt zich de ingang.

Volgens stadsomroep AT5 zijn er zo'n 60 XR-demonstranten aanwezig die volledig in het geel zijn gehuld. Ze zeggen dat ze pas weggaan als het museum de banden met ING verbreekt.

ING zegt tegen het ANP dat de actie veel te ver gaat. "Als XR een probleem heeft met het financieringsbeleid van ING, dan moeten ze zich direct tot ons richten en niet tot het Rijksmuseum. We staan altijd open voor dialoog", aldus een woordvoerder.

Het Rijksmuseum is het best bezochte museum van Nederland, met vele duizenden bezoekers per dag. Op zaterdag gaat het museum normaliter om 09.00 uur open.