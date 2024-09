Politie beëindigt actie van XR bij Rijksmuseum, 33 aanhoudingen

De politie heeft de demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion (XR) bij het Rijksmuseum in Amsterdam beëindigd. 33 demonstranten zijn aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten.

Activisten hadden zich vanochtend rond 09.00 uur vastgeketend aan de toegangspoorten van de voetgangers- en fietstunnel onder het museum. Daardoor werd de toegang tot het museum geblokkeerd. Het Rijksmuseum is daarom vanochtend dicht gebleven.

Agenten hebben de vastgeketende demonstranten losgezaagd. De actievoerders kregen gehoorbescherming en een doek over zich heen. Vervolgens zijn de arrestanten afgevoerd met een busje.

Banden met sponsor verbreken

De demonstratie was van tevoren niet aangemeld bij de gemeente, wat wel verplicht is. Rond 12.30 uur werd de actievoerders daarom verzocht om te verplaatsen naar het Museumplein. De leden van XR kregen daarvoor een uur de tijd, maar weigerden weg te gaan, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vanaf 13.30 uur greep de politie in.