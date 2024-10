EPA Mensen vallen elkaar in de armen in de straten van Paiporta in de regio Valencia

NOS Nieuws • vandaag, 16:08 Dodental door Spaans noodweer loopt op, nog altijd gebieden onbereikbaar

Het dodental van het noodweer in het oosten van Spanje is opgelopen tot 155, melden de Spaanse autoriteiten. Dat is een forse toename ten opzichte van gisteren, toen 95 slachtoffers werden gemeld.

De regio Valencia en omliggende gebieden werden deze week getroffen door hevig noodweer, dat leidde tot overstromingen van ongekende omvang. Hele steden zijn afgesloten van de buitenwereld en tienduizenden mensen zitten nog altijd zonder stroom.

Intussen is de zoektocht naar vermisten nog altijd in volle gang. Sommige gebieden zijn nog afgesloten van de buitenwereld, dus het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen.

Premier Sánchez bracht vandaag een bezoek aan de reddingsdiensten in Valencia. "Onze prioriteit is om de slachtoffers en de vermiste mensen te vinden, zodat we een einde kunnen maken aan het lijden van hun families", zei hij.

Vandaag is het in Spanje de eerste van drie dagen nationale rouw. Koning Felipe nam op een bijeenkomst in Madrid een minuut stilte in acht. Hij beloofde daarin steun aan iedereen die door het noodweer is getroffen.

De schade in de regio is gigantisch, blijkt uit onderstaande beelden:

0:55 Wegen verwoest, overal modder en kapot meubilair: de schade in Spanje in beeld