Honderden vrouwen beschuldigen zakenman Al-Fayed van misbruik

"De omvang van het misbruik door Al-Fayed en hoe dat door de mensen om hem heen werd gefaciliteerd, neemt helaas nog steeds toe", zeggen de advocaten. Volgens hen was er sprake van misbruik op "industriële schaal", dat plaatsvond binnen de muren van Harrods, maar ook bijvoorbeeld bij Fulham.

Vrouwen van over de hele wereld hebben zich gemeld, zeggen de advocaten. Het zou onder meer gaan om een dochter van een bekende voetballer en een dochter van een voormalig Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië.

Documentaire

Vorige maand werd de BBC-documentaire Al Fayed: Predator at Harrods uitgezonden, waarin twintig vrouwen zeggen dat ze zijn misbruikt door Al-Fayed. Vijf zeggen in de documentaire dat de miljardair hen heeft verkracht. Acht spreken van seksueel misbruik en poging tot verkrachting.

De documentaire toont hoe het misbruik van de vrouwen door Al-Fayed gebeurde. Ook wordt verteld over de angstcultuur bij Harrods en wordt getoond hoe de omgeving van Al-Fayed het misbruik verdoezelde. Het warenhuis zei "totaal geschokt te zijn door de beschuldigingen".

Excuses

Het bedrijf, van 1985 tot 2010 eigendom van Al-Fayed, erkent dat het tekortgeschoten is in de zorg voor de slachtoffers en heeft excuses aangeboden. Ook is een regeling opgezet zodat vrouwen een schadevergoeding kunnen aanvragen.