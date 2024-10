Getty Ronnie Gibbons in 2001

NOS Nieuws • gisteren, 23:37 Ook oud-Fulham-voetbalster beschuldigt Al-Fayed van seksueel misbruik

Ronnie Gibbons, de oud-aanvoerder van het vrouwenteam van de Engelse voetbalclub Fulham, zegt in 2000 seksueel te zijn misbruikt door miljardair Mohamed Al-Fayed.

Hij was de voormalige eigenaar van het Londense warenhuis Harrods, maar ook van de voetbalclub. Hij overleed vorig jaar. Eerder was Al-Fayed al door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, voornamelijk vrouwen die werkten voor het warenhuis.

Eerste melding van voetbalster

Oud-voetballer Gibbons (44) zegt dat ze 20 was toen de miljardair haar meermaals vastgreep, kuste en betastte. Al-Fayed was toen in de 70. The Fulham Ladies waren net als eerste vrouwenvoetbalteam in Europa professioneel geworden. Gibbons is de eerste voetballer die publiekelijk vertelt seksueel te zijn misbruikt door de miljardair.

Aan The Athletic, onderdeel van The New York Times, vertelt ze dat ze hoopt dat het delen van haar verhaal helpt bij het verwerken van de schaamte en de pijn die ze jarenlang met zich mee heeft gedragen.

Al Fayed was tussen 1997 en 2013 eigenaar van Fulham. De club zegt tegen de BBC diep geschokt te zijn door de ervaringen van Gibbons en haar te steunen.

AFP Mohamed Al-Fayed

In september publiceerde de BBC een documentaire genaamd Al-Fayed: Predator at Harrods, waarin vrouwen vertellen over het misbruik bij Harrods. In de documentaire zeggen vijf vrouwen verkracht te zijn en acht spreken van seksueel misbruik en poging tot verkrachting.

De zakenman dreigde dat de slachtoffers niet naar de politie moesten stappen. Sinds de documentaire heeft de Britse politie veertig nieuwe meldingen ontvangen over Al-Fayed, waaronder meldingen over aanrandingen en verkrachtingen.

Pas na zijn dood

Toen de miljardair nog leefde werd hij ook al beschuldigd van misbruik. Zelf heeft hij altijd ontkend. De vrouwen in de documentaire zeiden dat ze pas durfden te praten toen Al-Fayed was overleden.

Mohammed Al-Fayed is de vader van Dodi Al-Fayed, die in 1997 samen met de Britse prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs.