EPA Al-Fayed in 2005

NOS Nieuws • vandaag, 12:43 Miljardair Al-Fayed door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik

De vorig jaar overleden miljardair Mohamed al-Fayed wordt door oud-werknemers beschuldigd van seksueel misbruik. Meer dan twintig vrouwen zeggen tegen de Britse omroep BBC dat ze door de voormalig eigenaar van onder meer het Londense warenhuis Harrods zijn misbruikt. Vijf van hen zeggen te zijn verkracht.

De BBC heeft een documentaire en een podcast gemaakt, getiteld: Al-Fayed: Predator at Harrods, waarin de vrouwen zich uitspreken over het misbruik. Ook de onveilige werksfeer bij Harrods en het verdoezelen van het misbruik door mensen om Al-Fayed heen komen aan bod.

Het misbruik vond volgens de vrouwen niet alleen plaats in de kantoren van Harrods, maar ook in het appartement van Al-Fayed en op andere plekken. Een van de vrouwen, die anoniem wil blijven, werkte in de jaren 90 als persoonlijk assistent van Al-Fayed. Ze moest op een avond naar zijn appartement komen, waar hij volgens haar zijn hand op haar been legde. "Ik herinner me dat ik zijn lichaam op me voelde", vertelt ze. "Daar heeft hij mij verkracht."

Ook een andere vrouw, die volgens de BBC in de tienerleeftijd was toen het gebeurde, zegt in zijn huis te zijn verkracht. "Het was een monster, een seksueel roofdier zonder enig moreel kompas. Al de personeelsleden bij Harrods werden als speeltjes behandeld."

Angstcultuur

Al-Fayed bezocht volgens oud-werknemers regelmatig de werkvloer, op zoek naar jonge vrouwelijke assistenten. Personeelsleden en ook de beveiliging waren daar volgens de documentaire van op de hoogte. "We wisten dat hij een sterke interesse had in jonge meisjes", aldus een voormalig beveiliger die er tientallen jaren werkte.

De vrouwen die de BBC sprak, spreken ook allemaal van een angstcultuur bij het bedrijf. Zo waren personeelsleden ervan overtuigd dat telefoons afgeluisterd werden en dat er verborgen camera's hingen. De werknemers waren daardoor bang om over het misbruik te praten.

Harrods heeft inmiddels gereageerd op de beschuldigingen. Een woordvoerder zegt tegen de BBC dat het bedrijf "sterk is veranderd" en van zijn fouten wil leren. Een aantal vrouwen overweegt nu juridische stappen tegen het warenhuis. De BBC vermoedt dat meer vrouwen zich zullen melden naar aanleiding van de documentaire.

Niet durven praten

Het is niet de eerste keer dat Al-Fayed in verband wordt gebracht met misbruik. Vanaf de jaren 90 tot aan 2018 werden er ook al meldingen gedaan door oud-medewerkers, wat in sommige gevallen leidde tot een politieonderzoek, maar zonder resultaat.

Al-Fayed heeft die aantijgingen altijd ontkend. De vrouwen hebben aangegeven er nu pas over te durven praten, omdat de miljardair vorig jaar is overleden.

Naast eigenaar van het warenhuis Harrods was Al-Fayed ook eigenaar van het Ritz-hotel in Parijs en van voetbalclub Fulham. Al-Fayed is de vader van Dodi al-Fayed, die samen met prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in 1997.